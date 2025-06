Marsala: l'assessore Giusi Piccione rassegna le dimissioni dalla giunta Grillo

23/06/2025 10:32:00

E alla fine anche Giusi Piccione si dimette da assessore alle Politiche Sociali della Giunta marsalese guidata dal sindaco Massimo Grillo. Ecco qui di seguito la sua lettera di dimissioni:

In coerenza con la linea politica espressa dalla segreteria provinciale di Fratelli d’Italia, ho formalizzato le mie dimissioni dalla carica di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Marsala. La decisione segue quanto deliberato nel corso del recente congresso comunale del partito, tenutosi a Marsala, durante il quale è stata approvata una mozione con la quale si chiedeva al Sindaco di rafforzare la leadership all’interno della coalizione di centrodestra attraverso un confronto strutturato con le segreterie provinciali dei partiti. L’intento era quello di proseguire con una visione comune, nel segno di un centrodestra unito e compatto.

Nonostante la disponibilità iniziale del Sindaco a raccogliere questo invito, i fatti successivi hanno evidenziato una rottura politica, con la contrarietà manifestata da tutti i partiti della coalizione e con dichiarazioni pubbliche che, di fatto, pongono un veto alla prosecuzione di questa esperienza amministrativa sotto la sua guida.

Fratelli d’Italia ha sempre lavorato con serietà per il bene della città. Personalmente, ho assolto il mio incarico con senso del dovere e con la convinzione di agire nell’interesse della comunità. L’esperienza maturata nel ruolo di Assessore alle Politiche Sociali mi ha arricchita professionalmente e umanamente, permettendomi di conoscere in profondità la macchina amministrativa e le sue dinamiche.

Il mio impegno non si esaurisce con queste dimissioni. Continuerò a lavorare per Marsala con determinazione, serietà e spirito di servizio. Rivolgo un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato con me durante questo anno, agli uffici, ai cittadini e a chi ha sostenuto il mio operato. Un ringraziamento particolare ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Pugliese e Bonomo, al direttivo provinciale e a tutte le cariche del partito, che hanno saputo esprimere lealtà, coerenza e un senso autentico delle istituzioni.

Dott.ssa Giusi Piccione