24 Giugno: tregua Israele - Iran, vertice Nato, sale la benzina

24/06/2025 07:12:00

E' il 24 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

• Israele e Iran hanno concordato un cessate il fuoco a partire dalle 6 italiane di questa mattina. Se durerà più di 24 ore allora, sostiene Trump, «pace sarà fatta». È stata fondamentale la mediazione del Qatar

• Tel Aviv durante tutta la notte ha attaccato pesantemente Teheran. Sono stati i bombardamenti più violenti dall’inizio della guerra. Sono stati distrutti i simboli della città, come l’orologio della «Distruzione di Israele», che faceva il conto alla rovescia dei giorni mancanti alla fine dello Stato ebraico

• La rappresaglia di Teheran contro gli Usa è stata più che altro simbolica. Quattrodici missili sulla base statunitense in Qatar che non hanno fatto danni. Dopo l’attacco, Trump ha ringraziato l’Iran «per averci avvisato in anticipo»

• A indurre l’Iran a una rappresaglia morbida potrebbe essere stato Putin. Ha detto che la Russia proverà ad aiutare «il popolo iraniano», non chi guida il popolo iraniano



• I servizi segreti ucraini hanno sventato un attentato contro Zelens’kyj in un aeroporto polacco

• Oggi all’Aja inizia il vertice Nato dedicato all’obiettivo del 5 per cento del Pil da destinare alla difesa. Rutte sostiene che non c’è stata nessuna deroga per la Spagna, ma Sánchez ha insistito sui social

• Trump ha nominato un ex giardiniere di 22 anni a capo del Center for Prevention Programs and Partnerships, una divisione che previene il terrorismo

• Alla Camera Meloni ha chiesto un cessate il fuoco a Gaza, una de-escalation in Medio Oriente, e ha sostenuto l’innalzamento della spesa militare Nato. Oggi parlerà al Senato

• Il Financial Times scrive che Germania e Italia starebbero valutando di prelevare il loro oro, conservato dalla Federal Reserve americana, per riportarlo in patria (ma quelli di Fdi non sarebbero convinti)

• Il petrolio ha chiuso in forte calo ma la benzina costa sempre di più. Secondo Assopetroli, però, non c’è speculazione

• A Milano la metro M1 si espanderà in direzione Baggio per altri 3,3 chilometri

• Antonio Filosa ha assunto ufficialmente il ruolo di ad di Stellantis. Nel suo gruppo di lavoro ci sono 13 persone, tre sono italiane (una è donna)

• «Devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo» ha scritto Mentana in un post sui social. Ci vuol dire che vuole lasciare La7? Online e sui giornali si legge di tutto

• Il funambolo francese Antoine Mesnage ha camminato per ottocento metri su una fune sospesa a 700 metri da terra e tesa tra due vette nel massiccio del Bianco

• Al San Gerardo di Monza i medici hanno separato due gemelli siamesi di due anni e mezzo. Durante l’intervento una delle due è morta

• In India l’overtourism sta creando problemi. A Panjim i residenti cacciano i turisti incivili e maleducati a colpi di bastone. Le autorità hanno mobilitato squadre di agenti speciali

• Il M5s ha dato il via libera al terzo mandato

• I cellulari degli spiati nell’ambito del caso Paragon verranno analizzati dalla polizia postale

• Luca Canfora, il costumista di Parthenope, sarebbe stato ucciso. Le sue lesioni non sono compatibili con una caduta. Si indaga per omicidio volontario

• Il 3 giugno, cioè 4 giorni prima del ritrovamento del cadavere, Anastasia Trofinova era viva. Quella notte Francis Kaufmann fu protagonista di una rissa in un bar del centro di Roma e lei e la bambina erano con lui

• Tre poliziotti sono stati accusati di aver rubano 36 mila euro in una finta perquisizione. Altri due sono ai domiciliari per spaccio

• Il pilota di F1 Kimi Antonelli, 18 anni, è stato promosso alla maturità. Venerdì lo aspetta il Gp d’Austria

• Sono cominciate le qualificazioni di Wimbledon con il passaggio del turno di Zeppieri. Oggi Paolini al Bad Homburg incontrerà Fernandez. A Eastbourne bene Sonego e Bellucci

• I Coldplay vogliono ristampare i loro album utilizzando bottiglie di plastica riciclata

• È morto lo scultore Arnaldo Pomodoro (alla vigilia del suo 99esimo compleanno). Sono mancati anche l’otorinolaringoiatra Gabriele Molteni (45 anni), il ciclista Franco Testa (87), il pianista Marco Vavolo (86)



Titoli

Corriere della Sera: Trump, intesa per la tregua

la Repubblica: Trump: «Tregua di 12 ore»

La Stampa: Vendetta Iran, tensione Trump-Ue

Il Sole 24 Ore: Fondi pensione / investimenti / in Italia / a quota 19.3%

Avvenire: Risposta silenziata

Il Messaggero: Iran, Trump annuncia la tregua

Il Giornale: Guerra anche nella sinistra

Leggo: L‘Iran attacca le basi Usa in Qatar

Qn: Colpiti i simboli dell’Iran / Missili sulle basi americane

Il Fatto: Sempre più in guerra: / «Forze Nato a Hormuz»

Libero: I petardi degli ayatollah

La Verità: Ma allora si può: Spagna / esentata dal 5% in armi

Il Mattino: Raid dell’Iran, attacco alle basi Usa

il Quotidiano del Sud: Iran, attacco show alle basi Usa

il manifesto: Colpisce / ancora

Domani: La piccola vendetta dell’Iran / Il mondo in ansia per l’escalation