"Marsala sommersa dai rifiuti. Merita un sistema più efficiente"

24/06/2025 11:55:00

" La città di Marsala è di nuovo alle prese con un'emergenza rifiuti che sembra non avere fine. Sacchetti abbandonati ovunque, marciapiedi impraticabili e un odore nauseabondo che aleggia nell'aria: questa è la triste fotografia di Marsala, a tanti anni dall'introduzione del sistema di raccolta 'porta a porta'. Agli occhi dei turisti, Marsala appare come una città incivile e invivibile, e noi marsalesi rischiamo di passare per persone sporche a causa di questa situazione.

Un sistema che, sulla carta, avrebbe dovuto rivoluzionare la gestione dei rifiuti in città, portandola ai livelli delle più virtuose realtà del Nord Italia. Ma la realtà dei fatti è ben diversa.



I costi del servizio sono lievitati a dismisura, gravando pesantemente sulle tasche dei cittadini, già provati dalla crisi economica. E il risultato? Una città più sporca di prima, con buona pace dei proclami dell'amministrazione comunale.



La domanda sorge spontanea: il sistema 'porta a porta' è davvero la soluzione giusta per Marsala? O non sarebbe il caso di prendere esempio da altre città, come quelle del Nord Italia, che hanno adottato sistemi di raccolta più efficienti e meno costosi, come quelli con i bidoni carrellati? I cittadini di Marsala attendono risposte concrete e soluzioni immediate. Perché la pazienza, si sa, non è infinita."

Salvatore