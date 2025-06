Ciclismo: fine settimana da incorniciare per la Star Cycling Lab di Marsala

24/06/2025 12:11:00

Un fine settimana da incorniciare per la Star Cycling Lab di Marsala, che domenica 22 giugno, ha lasciato un segno indelebile al 1° Trofeo La Pizzuta di Siracusa. La società, fiore all'occhiello del ciclismo in Sicilia occidentale, si è distinta non solo per gli eccezionali risultati, ma anche per la sua presenza massiccia e senza precedenti: unica in tutta la Sicilia a schierare almeno un atleta per ogni batteria di gara, dimostrando una profondità e un'organizzazione invidiabili. La giornata è iniziata sotto il segno della giovane promessa Elia Stella, mascotte del team e figlio del DS Ninni Stella, che nella categoria MiniBiker ha conquistato un brillante secondo posto, regalando il primo podio di giornata e un sorriso contagioso a tutta la squadra. Subito dopo, l'attenzione si è spostata sui Giovanissimi, e qui Star Cycling Lab ha offerto una vera e propria tripletta di successi: tre batterie, tre atleti SCL e tre podi conquistati! Romeo Carlo si è classificato terzo, Vincenzo Solarino ha agguantato un ottimo secondo posto, e la giornata è stata coronata dalla straordinaria vittoria di Giuseppe Ampola, che ha dimostrato grinta e talento da vendere. Chiusa la trionfale parentesi dei più piccoli, la scena è stata occupata dagli agonisti. Tra gli Esordienti, la squadra marsalese ha schierato un trio promettente: Francesco Stabile, che ha tagliato il traguardo con un incoraggiante quinto posto, e i fratelli Francesco e Pietro Bendici. La loro affinità in gara, frutto di anni di militanza nel team, si è tradotta in un'azione corale che ha permesso a Stabile di ottenere un piazzamento di rilievo.

A seguire, la gara principale della prima parte di giornata ha visto protagonisti gli Allievi. Per i colori lilibetani, si sono distinti Tancredi Stella, che ha conquistato un solido decimo posto, e il neo-acquisto Salvatore Argentino, all'esordio con la maglia di Star Cycling Lab, mostrando già ottime potenzialità. La mattinata si è conclusa con la cerimonia di premiazione per le società, e qui la Star Cycling Lab è stata giustamente premiata come terza squadra classificata, un riconoscimento tangibile della sua forza collettiva e dell'ampia partecipazione. Il pomeriggio ha visto scendere in campo le agguerrite categorie Master. In una delle prime gare, hanno preso il via Felice La Grutta, Enrico Bendici, Clarissa Stella e la plurivittoriosa Giulia D'Aguanno. Quest'ultima, al rientro alle competizioni dopo un periodo di riposo, ha dimostrato di non aver perso smalto, aggiudicandosi con una volata maestosa la gara dedicata alle donne, un ritorno in grande stile che promette scintille per il proseguo della stagione. Nell'ultima e attesissima batteria dedicata ai Master Under 45, Ninni Stella ha brillato, mantenendosi costantemente agganciato al gruppo di testa e chiudendo con un eccellente quinto posto. A impreziosire ulteriormente il bilancio di giornata, la straordinaria performance di Riccardo De Maria, che si è classificato primo nella categoria Junior Sport, aggiungendo un'altra vittoria al già ricco palmarès del team.

Una giornata lunga, estenuante e complessa, che ha richiesto una gestione impeccabile. La logistica, i pasti, gli spostamenti, i rifornimenti pre, durante e post-gara, e soprattutto l'aspetto tattico sono stati sapientemente orchestrati da un trio di direttori sportivi di eccezione: Rosanna Giallongo, Dario Sessa e Ninni Stella. Il loro coordinamento ha permesso a tutti gli atleti di esprimersi al meglio, confermando ancora una volta Star Cycling Lab come un'eccellenza nel panorama ciclistico siciliano e non solo.