Twirling: al PalaBellina è andato in scena il 7° Saggio delle Libellule Italia Marsala

24/06/2025 08:25:00

E’ tempo di bilanci, di progetti futuri, ma anche di premi e riconoscimenti per l’attività agonistica svolta con passione, dedizione e sacrificio, nella stagione attualmente in corso, per la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala Twirling. E’ altresì tempo di esami conclusivi per le oltre 150 allieve suddivise nei vari gradi di formazione (tra cui l’unico ginnasta maschio), coordinate del tecnico Federale FITw (Federazione italiana Twirling) Giulia Mirabile, coadiuvata a sua volta dal tecnico FITw per i corsi di avviamento Giovanna Giordano e dalla giovanissima aiuto allenatrice FITw (in autunno gli esami per il passaggio di grado) Lucrezia De Vita.

In questo contesto che denota una continua crescita sportiva, Le Libellule si sono regalate una giornata all’insegna della spensieratezza, ma sempre con un occhio rivolto alla competitività pura sul campo, in occasione del Saggio della società, approdato alla settima edizione, dedicato quest’anno ad un magico “Gioco di luci”, dal tema della stessa esibizione per il 2025. L’evento, ospite per la prima volta sul parquet del PalaBellina, ha visto la partecipazione attiva di un centinaio di ginnaste, al cospetto di un palazzetto colorato, festante e gremito in ogni ordine di posti da genitori, parenti, conoscenti delle “Libelluline”, ma anche di semplici curiosi.

Una giornata di festa, che ha voluto anche celebrare l’ultima “impresa” de la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala, con al timone l’orgoglioso presidente Mattia Galuppo ed il sempre attivo primo dirigente Fabrizio Mannone. Impresa colta di recente in Piemonte, a Novara, con la conquista di ben 16 medaglie complessive (di cui 7 ori, 5 argenti e 4 bronzi) in occasione del Campionato italiano Twirling di serie B/C e della Coppa Italia assoluti.

Un saggio che in definitiva, con i suoi splendidi giochi di luci e colori e le stupefacenti coreografie create per l’occasione dalle stesse Libellule, ha saputo emozionare e divertire non solo gli spettatori presenti, ma anche chi quest’atmosfera la respira quotidianamente, ossia gli addetti ai lavori ed i genitori. La ricca premiazione finale, con coppe e ricordi per tutte le allieve e profumate composizioni floreali per le dirigenti (un riconoscimento speciale è stato inoltre consegnato pure ad Alice Martino, segretaria della società), ha contribuito a far calare il sipario su un evento attesissimo da mesi, che ha sancito ulteriormente il costante impegno de la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala Twirling nella promozione di questa affascinante disciplina sportiva.

In queste ore, la società lilybetana ha inoltre ricevuto per il secondo anno consecutivo il premio “Leo Brugnone” d’oro e l’invito a partecipare al Memorial in ricordo del giovane atleta marsalese scomparso prematuramente il 25 giugno di 25 anni addietro, evento approntato nell’Anfiteatro dell’Oratorio salesiano di Marsala. Ciò per i risultati sportivi conseguiti nella stagione agonistica 2024/2025. Però non finisce qua. Dal 7 al 10 agosto, inoltre, la vice campionessa italiana Chiara Parisi andrà a rappresentare la società Le Libellule e la Città di Marsala in occasione del World Technical Baton Twirling Championship e della Nations Cup (il Campionato del mondo della specialità), in programma sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino, ai quali l’atleta lilybetana si è qualificata con merito nei mesi scorsi, con grande soddisfazione di papà Giuseppe e di mamma Luisa.