Mazara del Pesce, tre giorni di spettacoli e sapori nel cuore della città marinara

26/06/2025 09:17:00

Mazara del Vallo si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della sua anima più autentica: quella marinara, conviviale, artistica.

Si inaugura ufficialmente venerdì 27 giugno 2025, alle 18:30 in via Santa Caterina, la prima edizione di Mazara del Pesce, manifestazione che intende celebrare le radici profonde della città nel segno del mare, della gastronomia e della cultura.

A organizzare l’evento è l’associazione Al Mazarì, con la direzione artistica affidata a Sabrina Asaro, Simone Tramuta e Salvino Romeo. Tre giornate dense di appuntamenti che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico diffuso, tra sapori, spettacoli e tradizione.

A dare il via sarà la fanfara dei Bersaglieri della Brigata Aosta, seguita da una suggestiva performance coreografica curata da Carla Favata insieme agli allievi della scuola Dance Works. Alle 19:30, nel suggestivo scenario del Collegio dei Gesuiti, spazio alla musica con l’orchestra giovanile della scuola Pirandello. Ogni sera, alle 22:00, Piazza della Repubblica ospiterà uno spettacolo principale. Si parte giovedì con la comicità pungente e popolare di Massimo Spata; venerdì sarà la volta del sound energico della James' in Jam Band; domenica, gran finale con “3, 2, 1...Boomer”, lo show dell’attore e comico palermitano Ernesto Maria Ponte. Attesi a Mazara gruppi organizzati da tutta la Sicilia, a testimonianza dell’attenzione crescente attorno a un evento che promette di diventare un appuntamento fisso nel calendario estivo della città.

Durante la manifestazione, sarà possibile visitare fino alle 22:00 alcune delle gemme del patrimonio storico cittadino, come il Museo del Satiro e le principali chiese del centro. In parallelo, le strade si animeranno con musica dal vivo, artisti di strada, e concerti itineranti. Tra gli artisti presenti: Gli Evidenz, Essence, Irrequieti, Keys & Voice, Sikelia Folk Band, Agrodolce Music Live e la scuola di musica Crescente. Un’altra iniziativa da segnalare è quella dell’artista Piero Barbera, che per tutta la durata della sagra realizzerà un’opera d’arte “in progress”, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza collettiva e partecipativa.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.mazaradelpesce.it