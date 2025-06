All'Asp di Trapani un corso di alta formazione per le emergenze pediatriche

26/06/2025 15:52:00

Un’esperienza formativa all’avanguardia, tra realtà virtuale, simulazione ad alta fedeltà e tecnologie immersive, ha segnato il recente corso dedicato alla gestione delle emergenze pediatriche promosso dall’ASP Trapani. L’iniziativa, rivolta a medici e infermieri, è stata organizzata dalla UOC di Pediatria dell’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, guidata dalla dottoressa Maria Rosa La Bianca, in collaborazione con istruttori e professionisti della Società Scientifica di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP), affiliata alla SIP – Società Italiana di Pediatria.

Il corso si è svolto presso la Cittadella della Salute di Casa Santa ed è stato caratterizzato da un approccio formativo di altissimo livello, che ha saputo coniugare innovazione tecnologica e realismo clinico. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con scenari complessi e realistici di emergenza pediatrica, simulandone la gestione in prima persona.

Tecnologia e realismo al servizio della formazione

Uno degli elementi più innovativi del corso è stato l’uso della realtà virtuale interattiva. Grazie a strumenti digitali immersivi, i professionisti sono stati catapultati in ambienti tridimensionali simulati, nei quali è stato possibile valutare pazienti virtuali, prendere decisioni cliniche e mettere in pratica interventi salvavita, vivendo situazioni estremamente realistiche.

A questa esperienza si è affiancato l’impiego di manichini intelligenti ad alta fedeltà, integrati con sistemi di intelligenza artificiale, capaci di riprodurre in tempo reale parametri vitali, reazioni fisiologiche e risposte ai trattamenti. Questo ha permesso ai partecipanti di allenarsi in un contesto dinamico e fedele alla realtà clinica.

Debriefing e apprendimento senza giudizio

Fondamentale anche il ruolo dei momenti di debriefing post-simulazione: sotto la guida di formatori esperti, i discenti hanno potuto analizzare le proprie azioni, riflettere sugli errori e approfondire strategie comunicative e operative. Un’occasione preziosa per migliorare la propria performance in un contesto protetto e privo di giudizio.

Verso una nuova frontiera della formazione pediatrica

Il successo del corso conferma l’impegno dell’Unità operativa di Pediatria del presidio ospedaliero di Trapani nella promozione di una formazione continua di eccellenza, basata su modelli didattici innovativi e centrati sulla sicurezza del paziente. Un impegno che guarda al futuro, con una nuova edizione del corso già programmata per il 12 e 13 novembre prossimi. In un ambito delicato e complesso come quello dell’emergenza pediatrica, iniziative come questa rappresentano un passo importante per garantire cure sempre più efficaci, tempestive e sicure.