Castelvetrano: presentato il programma sportivo annuale, spiccano le "Triscinaliadi"

27/06/2025 18:00:00

A Castelvetrano l'assessore allo sport Monia Rubbino ha incontrato le società sportive dilettantistiche (A.S.D.) del territorio, per presentare la programmazione sportiva annuale prevista dall’amministrazione comunale.

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e condivisione, utile per pianificare insieme le principali iniziative in ambito sportivo. Tra gli eventi di punta previsti per la stagione estiva, spiccano le Triscinaliadi, manifestazione che si svolgerà nella borgata di Triscina di Selinunte e che promette di diventare un appuntamento fisso per l’intera comunità.

«Lo sport è uno strumento fondamentale per la crescita sociale e culturale del nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Rubbino – e per questo l’amministrazione ha scelto di investire risorse concrete nella programmazione sportiva».

Le Triscinaliadi non saranno soltanto un’occasione di svago per famiglie e cittadini, ma anche un’opportunità di rilancio economico per le attività produttive della borgata. La manifestazione punta infatti a valorizzare il territorio, promuovendo aggregazione, benessere e partecipazione.

L'assessore ha voluto inoltre ringraziare le società sportive per l’impegno e la disponibilità dimostrati: «Il successo delle Triscinaliadi dipenderà in gran parte dalla loro partecipazione attiva. Siamo pronti a lavorare insieme per costruire un evento che lasci il segno nella nostra comunità».

*****

750.000 euro per la riqualificazione di due centri cittadini - L’amministrazione comunale ha ottenuto un importante finanziamento da 750.000 euro nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027. I fondi saranno destinati alla rifunzionalizzazione di due strutture cittadine fondamentali: l’edificio “Maria Antonietta Infranca” e il Centro Sociale di via Campobello.

L’intervento mira alla creazione di spazi moderni e accoglienti destinati all’aggregazione giovanile. I due centri saranno dotati di attrezzature e arredi per attività ludiche, creative, educative e sportive, rivolte principalmente ai minori. L’obiettivo è favorire inclusione sociale, benessere educativo e protagonismo giovanile in un contesto sicuro e stimolante.

Il progetto è uno dei 28 selezionati in Sicilia dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per il potenziamento dei servizi educativi nei territori più vulnerabili. Un risultato importante reso possibile grazie all’impegno dell’assessora ai Servizi Sociali, Rosalia Ventimiglia, che ha seguito tutte le fasi necessarie all’ammissione a finanziamento.

Soddisfatto il sindaco Giovanni Lentini: «Riqualificare spazi pubblici per renderli luoghi di crescita e socialità è una scelta strategica per il futuro della nostra città. Questo progetto rappresenta un vero investimento per le nuove generazioni».

Con questa iniziativa, l’amministrazione conferma il proprio impegno per uno sviluppo urbano orientato ai bisogni sociali, con particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza come pilastri fondamentali del futuro di Castelvetrano.