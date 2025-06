28 Giugno: sui dazi Trump avverte l'Ue, a Gaza si continua a morire

28/06/2025 08:41:00

E' il 28 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La Corte Suprema statunitense ha reso illegittime le sentenze dei giudici che bloccavano gli ordini di Trump in tema di ius soli: il presidente si è detto (ovviamente) entusiasta del verdetto

• La Casa Bianca ha annunciato la conferma degli accordi con la Cina sulle terre rare, passo preliminare indispensabile per un accorso sulle tariffe commerciali tra i due Paesi

• Trump ha annunciato la rottura con il Canada sui dazi e sul tema ha invitato l’Europa a non essere «troppo cattiva»

• Per colpa dei dazi Nike ha detto di aver perso un miliardo di dollari. Ma, nonostante questo, i suoi titoli sono cresciuti del 15 per cento

• Un’apertura ai rapporti con gli Usa è arrivata da Putin, che ha elogiato Trump e ha definito possibile un faccia a faccia con lui

• L’amministrazione americana ha offerto 30 miliardi di dollari all’Iran in cambio dell’arresto definitivo del programma nucleare

• Nella notte fonti iraniane hanno lanciato la notizia di esplosioni alla periferia di Teheran. All’alba l’allarme era ancora in corso



• In Israele Netanyahu vola nei sondaggi e potrebbe indire elezioni anticipate

• A Gaza si continua a morire e alle vittime palestinesi si aggiungono quelle israeliane: sette soldati sono stati uccisi in un agguato

• A Tel Aviv il figlio di Trump sta trattando per la costruzione del più alto grattacielo del paese

• Ha avuto il massimo della pena, 20 anni, Riccardo, il giovane di Paderno Dugnano (Milano) che ancora minorenne aveva sterminato la sua famiglia, uccidendo padre, madre e fratello di 12 anni a coltellate

• Le autorità greche hanno dato il via libera all’estradizione di Francis Kaufmann, l’americano arrestato col sospetto di aver ucciso la donna e la bambina trovate morte a Villa Pamphili

• Nell’inchiesta sul caso di Garlasco spunta un nuovo supertestimone, scovato da un programma di Rai 2: sembra abbia visto l’arma del delitto

• Nel torinese sono stati scoperti due fratellini fantasma di 6 e 9 anni: i genitori olandesi non li avevano mai denunciati all’anagrafe né, pare, li avevano fatti andare a scuola

• È sempre più precaria la situazione economica dell’ex Ilva di Taranto. Per il ministro Urso serve un intervento degli enti locali. Il rischio è la chiusura a luglio

• Mediobanca ha messo sul piatto un superbonus destinato agli azionisti per stoppare l’Ops di Monte dei Paschi

• Al processo per le plusvalenze i dirigenti della Juventus hanno chiesto il patteggiamento. Il gup deciderà a settembre

• Jannik Sinner a sorpresa ha sostituito Marco Panichi e Ulises Badio, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista del suo team. I motivi della scelta non sono stati resi noti

• A Venezia, tra abiti sfarzosi, gioielli da favola e una folla di vip, si sono celebrate le notte tra Lauren Sánchez e Jeff Bezos. Per il banchetto sono stati scelti chef e menù napoletani

• La Cassazione ha bocciato su tutti i fronti il decreto sicurezza: conterrebbe profili di incostituzionalità sia nel metodo che nel merito

• Sull’A1 ieri pomeriggio hanno perso la vita due coniugi pugliesi. Nell’incidente sono rimasti gravemente feriti la figlia, il fidanzato di lei e l’altro guidatore

• Un gruppo di 15 migranti sta per essere spedito in l’Albania: lo ha annunciato il ministro Piantedosi

• Una settantina di parlamentari italiani sono attesi al Pride di Budapest, promosso dal sindaco della città ma vietato dal governo ungherese

• In Giappone è stato giustiziato il «killer di Twitter», accusato di aver ucciso e macellato 9 persone che aveva adescato sui social

• Il figlio della principessa ereditaria di Norvegia, 28 anni, è accusato di triplice stupro

• Sono finiti in carcere per estorsione la figlia e il genero di Totò Riina

• Una retata contro il clan mafioso dei Cursoti ha condotto alla cattura di 21 sospettati in varie città italiane

• A Vignola, nel modenese, una donna di 30 anni è stata aggredita sessualmente mentre rientrava a casa

• A Padova la polizia ha bloccato un rapinatore che aveva assalito una delle sue vittime in chiesa

• A Philadelphia, dove il caldo ha reso rovente il selciato, i cani antidroga vanno in giro con delle scarpette protettive

• Il pilota Yamaha Fabio Quartararo ha dominato le prove del MotoGp di Assen

• Nel Gp d’Austria di Formula 1 si è imposto Norris su McLaren

• Nei nuovi palinsesti Rai tra le novità spiccano Roberto Benigni, l’attrice Whoopi Goldberg e il suo collega Kevin Spacey

• È caduta la neve sul deserto di Acatama, in Cile, il luogo più arido del mondo

• Sono morti il ballerino tunisino Ghazela (79 anni), l’attore statunitense Rick Hurst (79), il criminale che ispirò il nome della sindrome di Stoccolma Clark Olofsson (78), il musicista che compose il tema di Mission: Impossible Lalo Schifrin (93)



Titoli

Corriere della Sera: Dazi, Trump avverte la Ue

la Repubblica: Usa, altolà / ai giudici / anti Trump

La Stampa: Armi e dazi, Trump pigliatutto

Il Sole 24 Ore: Wall Street arriva al massimo storico / Dazi, trattativa serrata tra Usa e Ue

Avvenire: Presidente insindacabile

Il Messaggero: Dazi, le condizioni di Trump

Il Giornale: Immigrazione e sicurezza / I giudici ci riprovano

Qn: Trump batte i tribunali / E sui dazi accordo vicino

Il Fatto: Sánchez vero sovranista: / i Melones sparano a vista

Libero: Il pacco / di Bezos / alla sinistra

La Verità: La sinistra arcobaleno sogna / un finto martirio al gulasch

Il Mattino: Dazi, la proposta di Trump

il Quotidiano del Sud: Medioriente, il piano di Trump

il manifesto: L’insostenibile / legge

Domani: Dl Sicurezza, schiaffo al governo / E Nordio sfida la Cassazione