 Ester Pantano sarà la madrina del primo Trapani Pride

28/06/2025 15:00:00

Trapani si prepara a scrivere una pagina di storia: sabato 26 luglio si terrà il primo Trapani Pride, e a rendere ancora più speciale questo evento sarà la presenza di Ester Pantano come madrina ufficiale. L'annuncio è stato dato con emozione dall’associazione Shorùq Arcigay Trapani, promotrice dell’iniziativa.

Attrice di talento, conosciuta per la sua intensa presenza scenica e per la sua capacità di raccontare l’anima profonda e contraddittoria del Sud, Ester Pantano è una delle voci più autentiche e libere del panorama culturale italiano. La sua adesione al Trapani Pride non è solo un gesto simbolico, ma una presa di posizione chiara e coraggiosa a favore dei diritti civili e della libertà di essere sé stessi.

“Siamo orgogliosə di averla con noi – si legge nella nota ufficiale di Shorùq Arcigay Trapani – perché rappresenta una Sicilia giovane, viva e consapevole, che si apre, che cambia, che abbraccia, che non ha paura, che sa trasformare le proprie radici in ali.” Un ritratto potente, che fa di Pantano non solo una madrina d’eccezione, ma un vero e proprio simbolo di rinascita e speranza.

Il Trapani Pride nasce con l’intento di dare visibilità a chi è stato a lungo relegato ai margini, di rompere il silenzio e lo stigma, e di celebrare l’amore e le identità in tutte le loro forme. Un evento che va ben oltre la parata: sarà una vera e propria dichiarazione d’amore collettiva verso la libertà, la dignità e i diritti umani.

Con la sua presenza, Ester Pantano conferma il suo impegno sociale e la volontà di sostenere chi lotta ogni giorno per un mondo più giusto. “Ogni persona ha diritto di esistere, di amare, di sognare senza paura” – ribadisce l’associazione – e il Pride di Trapani vuole essere un inno a questo diritto fondamentale.

L’appuntamento, dunque, è per una giornata storica: colori, sorrisi, musica e orgoglio invaderanno le strade di Trapani, e insieme a migliaia di persone ci sarà anche lei, Ester Pantano, a testimoniare che un’altra Sicilia è possibile.