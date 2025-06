 Trapani Film Festival 2025, si avvicina la terza edizone. Ecco come sarà

28/06/2025 02:00:00

Dal 18 al 24 agosto, Trapani ospita la terza edizione del Trapani Film Festival: una manifestazione multidisciplinare che intreccia arte, turismo e cultura, confermandosi appuntamento chiave dell’estate siciliana. L’evento, organizzato da 3 Points Productions SRLS con il patrocinio del Comune di Trapani, si pone come piattaforma dinamica capace di promuovere il territorio attraverso il linguaggio del cinema, ma anche con incursioni nel teatro, nella musica e nelle nuove forme di comunicazione digitale.

L’obiettivo del festival resta chiaro: portare il grande cinema in luoghi dove spesso non arriva, contribuendo allo stesso tempo a rafforzare l’attrattività culturale e turistica della città. Un’iniziativa che si inserisce in un contesto particolarmente favorevole per il turismo trapanese. Secondo la Camera di Commercio locale, nel 2023 la provincia ha registrato un’impennata dei flussi turistici: +18,7% rispetto all’anno precedente, con oltre 823 mila presenze straniere (+32%) e un aumento del 12,5% di turisti italiani, spinti anche da una permanenza media più lunga (3,5 giorni contro i 3,1 del 2022).

Il Trapani Film Festival si configura così come un vero e proprio asset strategico per la promozione integrata del territorio. Una rete compatta di partner sostiene l’iniziativa: CNA Trapani, HF4 Comunicazione, Funweek come media partner, oltre a collaborazioni con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, l’Università di Palermo (Dipartimento SEAS – Corso di Studi in Turismo, Territori e Imprese), il Consorzio Universitario di Trapani, Airgest – Aeroporto di Trapani e Artisti 7607.

La manifestazione rappresenta un modello virtuoso di filiera culturale e turistica, in grado di generare ricadute economiche concrete e consolidare l’identità del territorio attraverso linguaggi visivi, performativi e digitali. Un’edizione, quella del 2025, che vedrà l’attore Lele Vannoli nel ruolo di nuovo direttore artistico, affiancato dal fondatore e produttore Francesco Torre, ideatore dell’evento insieme a Michael C. Allen.

Il programma si preannuncia ricco di contaminazioni artistiche: proiezioni di cinema d’autore, concerti ispirati alle colonne sonore, incontri, podcast e talk in collaborazione con realtà emergenti come il collettivo De Core Podcast. Uno spazio speciale sarà riservato alla scena creativa siciliana, per rafforzare il legame tra il festival e il suo territorio d’origine.

La presentazione ufficiale è fissata per il 16 luglio presso il Comune di Trapani, quando saranno svelati ospiti e programma completo. Ma già ora, il Trapani Film Festival si conferma molto più di una rassegna cinematografica: è un laboratorio di idee, un volano per il turismo e una vetrina d’innovazione culturale nel cuore della Sicilia.