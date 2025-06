Pnrr, in Sicilia speso il 30% delle risorse a disposizione

28/06/2025 11:30:00

In riferimento ai dati sull’attuazione del Pnrr in Sicilia, Palazzo d’Orléans precisa che ad oggi sul sistema informativo Re.Gi.S., unica piattaforma ufficiale per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti, risulta che la percentuale dei pagamenti si attesta al 30%, per un importo di 4,7 miliardi di euro, per le risorse territorializzate. Mentre per quanto riguarda i dati relativi all’amministrazione regionale, quale soggetto attuatore, la spesa si attesta al 20% pari a 342 milioni di euro.

I numeri contenuti all’interno della bozza del Defr 2026-2028 - nelle disponibilità delle parti sociali per la condivisione in vista dell’approvazione del documento da parte del governo - fanno riferimento, invece, all’avanzamento fisico dei progetti, che di per sé non inficia il raggiungimento dell'obiettivo finale fissato, per la maggior parte degli interventi, a giugno 2026.