 Erice, approvata la mozione per i dossi stradali in via Camilla e via Didone

28/06/2025 00:00:00

Il Consiglio Comunale di Erice ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere comunale Vincenzo Maltese per l’installazione di dossi stradali in via Camilla e via Didone, due importanti arterie della località di Pizzolungo.

Le due strade, ormai abitate stabilmente durante tutto l’anno, sono da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti che lamentano l’eccessiva velocità con cui molti veicoli percorrono le vie in salita e in discesa, mettendo a rischio la sicurezza, in particolare di famiglie e bambini.

«Un segnale concreto di attenzione alla sicurezza dei cittadini – ha commentato Maltese – e un primo passo verso una maggiore tutela della vivibilità del quartiere». Il consigliere ha voluto ringraziare tutti i colleghi per il sostegno e il voto favorevole, che ha permesso l’approvazione unanime della proposta.