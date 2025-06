 Petrosino, prosegue la pulizia nelle spiagge. Il Sindaco Anastasi replica alle polemiche

29/06/2025 13:00:00

Proseguono i lavori di pulizia sulle spiagge del litorale di Petrosino. Dopo l’avvio anticipato delle operazioni, prima dell’inizio ufficiale della stagione estiva, gli interventi stanno interessando settimanalmente diverse aree: dalla spiaggia di Torrazza a quella di Rina Russa, da Sabbugia fino alle spiaggette della zona Biscione. Le attività, come previsto, sono svolte dalla ditta incaricata dal Comune.

A fronte di alcune recenti polemiche, è intervenuto direttamente il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, che ha voluto chiarire la posizione dell’Amministrazione e rispedire al mittente le accuse. “Non scendo nella stucchevole polemica di chi vuole buttarla in caciara – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi – ma continuo a sottolineare, e anche le foto allegate lo dimostrano inequivocabilmente, che i lavori per la pulizia delle spiagge libere sono in pieno svolgimento – e proseguiranno per tutta la stagione estiva – garantendo il decoro, la tutela dell’ambiente e la fruizione a tutti i cittadini di Petrosino e non solo.”

Il primo cittadino ha quindi respinto con decisione le critiche relative alla situazione di un tratto di arenile nei pressi di piazza Biscione: “La polemica su 100 metri di arenile in prossimità di piazza Biscione è assolutamente pretestuosa e ha altri scopi che non c’entrano nulla con la tutela del territorio. Ma su questo punto tornerò presto con una nota specifica – continua il Sindaco – Il litorale di Petrosino è lungo 10 chilometri. Alimentare una polemica quotidiana su 100 metri di arenile che qualcuno in passato aveva scambiato per un lido privato, questo sì è intellettualmente e politicamente disonesto. Ma ognuno usa l’intelletto e fa politica con i mezzi che ha.”

Infine, un invito alla cittadinanza e ai visitatori a vivere responsabilmente gli spazi pubblici: “Approfitto per invitare tutti – conclude il Sindaco – a vivere le nostre spiagge e il nostro mare nel segno del divertimento, in serenità e in sicurezza. Raccomando a tutti, inoltre, senso di responsabilità e rispetto del mare, delle spiagge e della natura circostante, usando i tanti cestini distribuiti nelle spiagge e su tutto il litorale. Buon sole e buon mare a tutte e a tutti!”