  Natura, sport e cultura tra i sentieri: inaugurato a Custonaci il «Parco Ciclistico Monte Cofano»:

29/06/2025 11:30:00

È stato inaugurato ieri sera, sabato 28 giugno, con una partecipata cerimonia in Piazza Riviera a Cornino, il «Parco Ciclistico Monte Cofano», nuovo fiore all’occhiello del territorio di Custonaci, pensato per promuovere un turismo attivo e sostenibile tra alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia occidentale. Il progetto, ideato e realizzato dall'Asd Cofano Bikers grazie ai fondi della democrazia partecipata, si propone come un vero e proprio viaggio tra mare, storia e natura.

L’inaugurazione è proseguita questa mattina con un’escursione in mountain bike, che ha permesso ai partecipanti di scoprire una parte dei percorsi ufficiali del parco. Il tracciato, pensato per ciclisti di ogni livello, si snoda tra tratti asfaltati e sterrati, ed è adatto sia alle bici gravel che MTB. Punto di partenza è la splendida Baia di Cornino, dove l’azzurro del mare incontra la maestosità di Monte Cofano. Da lì, il percorso attraversa luoghi simbolo del territorio come la Grotta Mangiapane, il Parco Cerriolo e le cave di marmo, per poi addentrarsi nel verde del boschetto di Monte Sparacio, offrendo panorami mozzafiato e scorci di natura incontaminata.

Il «Parco Ciclistico Monte Cofano» si articola su tre tracciati – corto, medio e lungo, identificati rispettivamente con i colori verde, arancione e rosso – tutti consultabili e scaricabili sull’app Komoot, punto di riferimento per gli amanti del cicloturismo. Il parco, inoltre, si sovrappone in buona parte al percorso della GranFondo Città di Custonaci, competizione di mountain bike molto apprezzata in ambito nazionale e inserita per due volte nel calendario del Campionato Italiano.

Durante la serata inaugurale, il Sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa: «Il Parco Ciclistico Monte Cofano nasce dall’idea di valorizzare e far conoscere alcuni percorsi del territorio ad alto potenziale naturalistico e paesaggistico. Grazie a una rete tracciata e segnalata, queste greenways consentono ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva tra natura e cultura, offrendo percorsi ecologici e sostenibili che fungono da veri e propri connettori tra le aree verdi del territorio».

Il primo cittadino ha inoltre espresso il proprio ringraziamento ai volontari dell’Asd Cofano Bikers e alla Lombardo Bikes S.p.A., che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

Con il «Parco Ciclistico Monte Cofano», Custonaci si conferma ancora una volta una destinazione ideale per chi ama coniugare sport all’aria aperta, valorizzazione del patrimonio naturale e scoperta culturale, contribuendo a disegnare una nuova geografia del turismo lento e sostenibile in Sicilia.