A Calatafimi attivo il nuovo centro di accoglienza per le colonne mobili della Protezione Civile

30/06/2025 13:00:00

È stato ufficialmente attivato il nuovo centro di accoglienza realizzato dal Comune di Calatafimi Segesta per ospitare le colonne mobili della Protezione Civile lombarda durante i mesi estivi. La struttura, finanziata grazie a un contributo di 25mila euro proveniente dalla Protezione Civile regionale, dispone di 12 posti letto e rappresenta una nuova e preziosa risorsa non solo per le esigenze estive, ma per tutte le future attività di protezione civile sul territorio comunale e provinciale.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il direttore regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, il dott. Antonio Parrinello della sede provinciale di Trapani e il sindaco di Calatafimi Segesta, Francesco Gruppuso. Grazie a una gestione attenta e lungimirante dei fondi pubblici, è stato possibile dotare il territorio di una struttura funzionale e strategica per la prevenzione e la gestione delle emergenze.

I primi volontari accolti sono quelli del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Mazzano (Bs), ma durante i mesi di luglio e agosto si alterneranno altri gruppi provenienti dalla Lombardia, a supporto delle attività locali.

Per il secondo anno consecutivo, la città di Calatafimi Segesta apre le porte al volontariato nazionale, che opererà in stretta collaborazione con le associazioni locali ERAT – Emergenza Radioamatori Associati Trapani e Fly Team. Le attività saranno coordinate in sinergia con le principali istituzioni coinvolte: la Prefettura, la Protezione Civile provinciale, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e l’Aeronautica Militare.

Il sindaco Gruppuso ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del centro, sottolineando in particolare il lavoro dell’Ufficio comunale di Protezione Civile, guidato dall’ing. S. Bonaiuto, che ha completato l’iter burocratico in tempi record.

«Un ringraziamento sincero a tutti gli attori coinvolti per aver accolto e realizzato questa sfida – ha dichiarato il primo cittadino – con l’augurio di un’estate serena, e se possibile, senza incendi».