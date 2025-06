Marsala: rischio incidenti alla rotatoria dello stadio, manca il segnale di precedenza

30/06/2025 10:00:00

Alla rotatoria nei pressi dello stadio municipale di Marsala si sta verificando una situazione pericolosa per automobilisti e motociclisti. Alcuni cittadini segnalano comportamenti scorretti alla guida e la mancanza di segnaletica, che potrebbe aumentare il rischio di incidenti.

Ecco cosa ci scrive un lettore, preoccupato per quanto accade quotidianamente: "Gentile redazione, volevo segnalare un pericolo per la circolazione stradale. Mi ritrovo spesso a dover passare dalla rotatoria zona stadio e noto che quasi nessuno si ferma per dare la precedenza a chi è già nella rotatoria. Da qualche giorno mi sono accorto che non c'è più il segnale di precedenza e non vorrei che qualcuno lo avesse rimosso pensando che basta rimuovere un segnale stradale per cambiare le regole della circolazione."

Il codice della strada è chiaro: la precedenza va sempre data a chi si trova già all’interno della rotatoria, indipendentemente dalla presenza o meno del cartello. La rimozione del segnale, se confermata, rappresenterebbe un gesto grave e pericoloso.