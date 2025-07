  Marsala, il Partito Democratico: “Periferie abbandonate e insicure. Serve intervento immediato”

03/07/2025 08:34:00

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala, attraverso una nota ufficiale firmata dalla segretaria Linda Licari, accende i riflettori sulla situazione di degrado e insicurezza nelle periferie della città, denunciando una preoccupante assenza di controlli e interventi da parte dell’amministrazione comunale.

“La percezione comune è che le periferie siano diventate zone franche, dove l'impunità prevale e il rispetto delle regole è solo per pochi” – si legge nel comunicato diffuso dal circolo cittadino del PD. Una denuncia chiara e netta, che arriva dalle continue segnalazioni dei cittadini, in particolare residenti nelle contrade più esterne del territorio comunale.

Secondo quanto riportato, le lamentele si concentrano principalmente sulla totale assenza di vigilanza da parte della Polizia Municipale e sull’aumento della pericolosità stradale, soprattutto in aree come le contrade Santi Filippo e Giacomo e Ragalia. In queste zone, la mancanza di segnaletica orizzontale e strisce pedonali, unita all’eccessiva velocità dei veicoli, ha trasformato le strade in vere e proprie piste, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni, bambini e anziani.

“Non possiamo accettare che i nostri concittadini delle periferie siano considerati di serie B”, prosegue il documento, evidenziando come la qualità della vita e la sicurezza non possano essere privilegio esclusivo del centro urbano.

Il Partito Democratico di Marsala avanza quindi tre richieste precise all’amministrazione comunale guidata dal sindaco:

Un aumento concreto della presenza della Polizia Municipale nelle aree periferiche, per garantire controlli più frequenti e prevenire comportamenti pericolosi sulla strada.

Un investimento urgente nella segnaletica stradale, con particolare attenzione alla realizzazione di strisce pedonali e alla manutenzione della segnaletica orizzontale.

L’istituzione di un dialogo strutturato e continuativo con i residenti delle contrade, per raccogliere istanze, individuare criticità e costruire soluzioni condivise.

“È tempo di dimostrare con i fatti che la sicurezza e la vivibilità sono priorità per tutta la città”, si legge nella conclusione della nota. Il Circolo PD si impegna inoltre a monitorare costantemente la situazione e a farsi portavoce delle necessità dei cittadini, ribadendo la propria visione di una Marsala “inclusiva e sicura per tutti”.