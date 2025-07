Un fenicottero e un videoproiettore per i piccoli pazienti della Chirurgia Pediatrica di Trapani

03/07/2025 13:00:00

Un porta flebo Babalù modello Fenicottero e un videoproiettore Ultimea sono stati donati all’unità operativa di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

La donazione porta la firma dell’associazione Live Charity, in collaborazione con i club service Rotaract e Interact di Erice, ed è pensata per migliorare l’esperienza dei piccoli pazienti che si trovano ad affrontare il delicato percorso della chirurgia.

Il porta flebo, in legno e a forma di fenicottero, è stato progettato per rendere meno traumatico il momento dei prelievi: per i bambini diventa un compagno di giochi, contribuendo a distrarre e rassicurare. Il videoproiettore, invece, sarà installato in sala operatoria e proietterà sul soffitto immagini rilassanti e colorate mentre il bambino viene addormentato con l’anestesia.

Alla consegna erano presenti, oltre ai rappresentanti delle associazioni promotrici, il direttore generale facente funzioni dell’Asp di Trapani Danilo Palazzolo, il direttore medico di presidio Giovanni Ferreri e il responsabile del reparto Paolo Formica.

Palazzolo ha voluto ringraziare pubblicamente Live Charity, già attiva da tempo in iniziative simili, sottolineando «l’importanza anche simbolica di questi gesti, frutto di una generosità che va nella direzione dell’umanizzazione delle cure».