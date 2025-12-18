L'Associazione per l'Arte di Alcamo fa una donazione alla mensa della Caritas

18/12/2025 18:00:00

Quasi 7 mila euro alla mensa cittadina della Caritas di Alcamo grazie all’Associazione AxA – Associazione per l’Arte di Alcamo. Ieri pomeriggio la consegna dell’assegno simbolico, pari a 6.800 euro, nelle mani di don Franco Finazzo, vicario di Alcamo e referente della Caritas interparrocchiale.

La somma donata rappresenta l’intero ricavato delle tre giornate di “TalkinJazz 2025”, la rassegna musicale svoltasi la scorsa estate al Tempio di Segesta. Fondi che saranno destinati all’acquisto di beni e attrezzature per il rinnovo della cucina, dell’area di accoglienza e degli spazi di preparazione dei pasti della mensa.

L’assegno simbolico – l’importo è stato già accreditato tramite bonifico bancario – è stato consegnato dal presidente e dal direttore dell’associazione AxA, Giuseppe Messana e Vito Lanzarone, alla presenza di don Franco Finazzo. All’incontro hanno partecipato anche il responsabile del centro Caritas Antonino Randes, il referente della mensa del Sacro Cuore Francesco Di Gregorio, il volontario Simone Messana e altri volontari impegnati quotidianamente nel servizio.

Presso la mensa Caritas di Alcamo vengono preparati e serviti ogni giorno circa 35-40 pasti, alcuni da asporto e altri consumati direttamente ai tavoli. Un servizio garantito anche nei giorni festivi, grazie all’impegno delle dieci parrocchie cittadine, che si alternano settimanalmente nella gestione.

La mensa, attiva da circa 40 anni, opera grazie ai fondi dell’8 per mille della Chiesa cattolica, alle donazioni dei fedeli e al contributo di diversi esercizi commerciali, che sostengono il servizio anche con la donazione di generi alimentari come olio, frutta e altri prodotti. La mensa Caritas si trova in via Ettore Fieramosca, 2, ad Alcamo.



