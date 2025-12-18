Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
18/12/2025 18:00:00

L'Associazione per l'Arte di Alcamo fa una donazione alla mensa della Caritas

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/1766074542-0-l-associazione-per-l-arte-di-alcamo-fa-una-donazione-alla-mensa-della-caritas.jpg

Quasi 7 mila euro alla mensa cittadina della Caritas di Alcamo grazie all’Associazione AxA – Associazione per l’Arte di Alcamo. Ieri pomeriggio la consegna dell’assegno simbolico, pari a 6.800 euro, nelle mani di don Franco Finazzo, vicario di Alcamo e referente della Caritas interparrocchiale.

 

La somma donata rappresenta l’intero ricavato delle tre giornate di “TalkinJazz 2025”, la rassegna musicale svoltasi la scorsa estate al Tempio di Segesta. Fondi che saranno destinati all’acquisto di beni e attrezzature per il rinnovo della cucina, dell’area di accoglienza e degli spazi di preparazione dei pasti della mensa.

 

L’assegno simbolico – l’importo è stato già accreditato tramite bonifico bancario – è stato consegnato dal presidente e dal direttore dell’associazione AxA, Giuseppe Messana e Vito Lanzarone, alla presenza di don Franco Finazzo. All’incontro hanno partecipato anche il responsabile del centro Caritas Antonino Randes, il referente della mensa del Sacro Cuore Francesco Di Gregorio, il volontario Simone Messana e altri volontari impegnati quotidianamente nel servizio.

 

Presso la mensa Caritas di Alcamo vengono preparati e serviti ogni giorno circa 35-40 pasti, alcuni da asporto e altri consumati direttamente ai tavoli. Un servizio garantito anche nei giorni festivi, grazie all’impegno delle dieci parrocchie cittadine, che si alternano settimanalmente nella gestione.

La mensa, attiva da circa 40 anni, opera grazie ai fondi dell’8 per mille della Chiesa cattolica, alle donazioni dei fedeli e al contributo di diversi esercizi commerciali, che sostengono il servizio anche con la donazione di generi alimentari come olio, frutta e altri prodotti. La mensa Caritas si trova in via Ettore Fieramosca, 2, ad Alcamo.









Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...