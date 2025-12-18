Marsala: l'Avis nomina socio onorario dell'associazione il giovane Andrea Castiglione

18/12/2025 16:00:00

Momento di grande emozione durante lo scambio di auguri all’Avis comunale di Marsala, che ha riunito volontari, personale sanitario e consiglio direttivo. L’occasione è stata quella giusta per conferire un riconoscimento speciale al giovane Andrea Castiglione, nominato Socio Onorario dell’Associazione.

Andrea, affetto da talassemia e sottoposto a continue trasfusioni di sangue, è diventato negli anni una testimonianza concreta dell’importanza della donazione. Attraverso i social e gli incontri con gli studenti, nell’ambito del progetto “Un Dono per la Vita” promosso dall’Avis di Marsala – con il presidente Luciano Rosas e la professoressa Angela Parrinello – ha raccontato la propria esperienza, parlando senza filtri di difficoltà, paure ma anche di speranza.

«Con paure e speranze continuo a vivere grazie a chi decide di donare sangue», ha raccontato Andrea, diventando un esempio di forza e resilienza per tanti suoi coetanei. Proprio per questo impegno e per il valore della sua testimonianza, l’Avis ha deciso di omaggiarlo con una targa di riconoscimento.

La consegna è avvenuta alla presenza del presidente Luciano Rosas, del medico Nunzio Ragona e della dottoressa Graziella Vaccaro, responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Un gesto simbolico, ma dal forte significato, che ribadisce come la donazione di sangue sia un atto semplice capace di salvare vite e di costruire una comunità più solidale.



