Trapani, Guaiana replica a Tp24: “Nessuna segnalazione ufficiale su acqua marrone" 

04/07/2025 11:30:00

In riferimento all’articolo di Tp24 “Trapani e Paceco, acqua marrone e puzza di fogna: turisti e cittadini esasperati”, l’assessore al Servizio Idrico Vincenzo Guaiana interviene per fare alcune precisazioni. Secondo Guaiana, non risulta alcuna segnalazione ufficiale agli uffici comunali sugli episodi riportati e invita i cittadini a contattare tempestivamente i canali istituzionali per permettere controlli e interventi mirati. L’assessore chiarisce inoltre un’incongruenza geografica relativa ai quartieri citati nell’articolo.

Replica integrale:

"In merito all’articolo “Trapani e Paceco, acqua marrone e puzza di fogna: turisti e cittadini esasperati”, pubblicato in data odierna, desidero fare alcune necessarie precisazioni.

Ad oggi, nessuna segnalazione ufficiale risulta pervenuta ai nostri uffici relativamente al caso citato in via Custonaci o ad altri episodi specifici riportati nell’articolo. Ciò rende difficile attivare tempestivamente le procedure di verifica e intervento che, in situazioni simili, vengono immediatamente avviate.

Desidero inoltre chiarire che fenomeni di acqua marrone possono verificarsi, in assenza di segnalazioni e controlli preventivi, in caso di serbatoi domestici rimasti a secco: il successivo riempimento può smuovere i depositi presenti sul fondo, provocando torbidità temporanea. Tuttavia, non si esclude affatto la possibilità di una commistione anomala, che va prontamente accertata e, se confermata, denunciata immediatamente agli uffici preposti.

Nel caso di segnalazione regolare, i nostri tecnici avrebbero interrotto l’erogazione dell’acqua nella zona interessata per procedere a tutte le verifiche del caso, comprese analisi della rete e controlli puntuali presso l’utenza coinvolta, al fine di accertare l’origine del problema.

Invitiamo pertanto tutti i cittadini – e, nel caso specifico, chi ha rilasciato dichiarazioni alla stampa – a contattare tempestivamente gli uffici competenti attraverso i canali ufficiali, in modo da permettere un intervento rapido, risolutivo e documentabile.

Infine, si ritiene doveroso correggere un’inesattezza contenuta nell’articolo, relativa al presunto coinvolgimento di alcuni quartieri di Trapani nell’interruzione idrica a causa di un guasto alla condotta di Siciliacque. I quartieri di Casa Santa, Pizzolungo, Rigaletta e San Giuliano si trovano nel territorio comunale di Erice, non di Trapani. Le uniche frazioni del Comune di Trapani interessate dalla riduzione o sospensione dell’erogazione, come comunicato per le vie ufficiali, sono Fulgatore, Ummari e Baglio Nuovo.

L’Assessore al Servizio Idrico

Vincenzo Guaiana"