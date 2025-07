Petrosino, ennesimo incidente all’incrocio di via Gianinea. C'è un ferito

04/07/2025 18:39:00

Ancora uno scontro, ancora feriti, ancora paura. L'incrocio di via Gianinea a Petrosino si conferma, purtroppo, uno dei punti più pericolosi della viabilità cittadina. Intorno alle 14:30, una Ford Fiesta e una Fiat Idea si sono scontrate all’altezza del famigerato incrocio, già noto ai residenti per la sua pericolosità e per un semaforo funzionante.

Tra le persone coinvolte, un uomo ha riportato ferite – al momento di entità non precisata – ed è stato visto seduto a terra in evidente stato di shock, mentre attendeva l’arrivo dell’ambulanza. I soccorsi sono giunti poco dopo, ma l’episodio ha nuovamente acceso i riflettori sulla totale assenza di misure di sicurezza in quel tratto di strada.