Green Valley Pop Fest: Trapani tra note urbane e impegno ambientale

04/07/2025 09:17:00

Musica, sostenibilità e grandi artisti in Piazza Vittorio Emanuele: Elodie, Lazza e Shiva protagonisti di una notte live tra ambiente e spettacolo.

Domenica 27 luglio 2025 Trapani ospita la terza edizione del Green Valley Pop Fest, allestito nella cornice suggestiva di Piazza Vittorio Emanuele trasformata in una “Green Arena” a cielo aperto. L’evento, con apertura dei cancelli alle 16:30 e spettacolo dalle 17:00 fino alle 3:00 del mattino, è pensato per unire concerti dal vivo e iniziative di sensibilizzazione ambientale.

Il cast presenta artisti di rilievo della scena pop e urban italiana: Elodie, reduce da tour sold out, Lazza, conosciuto anche per l’evento a San Siro, Shiva, Rovazzi, Antonia, Enula, Carmen, Agèlo, FT Kings, Shaka Munì, Simonte & Rizzo, Le-One e Dodo J. A condurre la serata saranno Daniele Battaglia e Camilla Ghini.

Sostenuto da associazioni come WWF, Marevivo, PlasticFree e Fondazione Alberitalia, il festival promuove campagne di riforestazione, tutela del mare e riduzione della plastica, attraverso spazi espositivi e incontri formativi per tutte le età.

I biglietti, disponibili in formule diverse (Parterre, Pit Gold, Vip Stage, Backstage Privé, tribune non numerate), prevedono un prezzo scontato per i primi mille tagliandi early bird. Le vendite avvengono sia online tramite la piattaforma TicketSms, sia nei punti vendita fisici autorizzati in città e provincia, tra cui Tabacchi Mazzarese, Sunset Bistrot, Al Baretto e altri. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni, per le persone con disabilità e i loro accompagnatori (previa prenotazione); i minori tra 6 e 13 anni partecipano solo se accompagnati da un adulto.

All’interno dell’area dell’evento saranno disponibili servizi di food & drink, bagni potenziati, aree lounge e percorsi accessibili. La città di Trapani, grazie alla sua vicinanza all’aeroporto di Palermo e alla vivace offerta turistica, si conferma tappa strategica per un pubblico proveniente da fuori Regione, pronto a combinare concerti e visite al territorio, tra centro storico e isole Egadi.

Per prenotare i biglietti e avere tutte le informazioni aggiornate sul programma, le condizioni di accesso, la logistica e gli ospiti, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento: www.greenvalleypopfest.it

Visitare Trapani in occasione del festival è un’opportunità per scoprire il cuore culturale e naturale del territorio siciliano. Per un soggiorno confortevole e ben collegato alla piazza, è consigliata una scelta tra i numerosi B&B a Trapani. Proseguendo nella scoperta dei sapori locali, si possono esplorare i migliori ristoranti di Trapani, dove gustare piatti a base di pesce fresco e specialità regionali. Infine, chi arriva in aereo può seguire questa guida pratica su come arrivare a Trapani dall’aeroporto di Palermo, con tutte le opzioni su navette, bus e auto a noleggio.



Articolo in collaborazione con Hotel-Trapani.com - il portale turistico della provincia di Trapani