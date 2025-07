Cous Cous Fest 2025: Fedez e Serena Brancale tra i protagonisti della 28ª edizione

05/07/2025 11:30:00

San Vito Lo Capo si prepara ad accogliere una nuova, esplosiva edizione del Cous Cous Fest, in programma dal 19 al 28 settembre 2025. Il celebre festival internazionale dell’integrazione culturale torna per il 28° anno consecutivo con dieci giorni di musica, sapori e incontri tra culture, all’insegna dello slogan “Meet, feel, love”.

In attesa del programma completo del Cous Cous Live Show, sono stati annunciati i primi due grandi nomi della line-up musicale: Serena Brancale e Fedez, protagonisti di due concerti gratuiti sulla spiaggia di San Vito Lo Capo.

La cantante e polistrumentista Serena Brancale si esibirà mercoledì 24 settembre alle ore 22 con il suo “Anema e core tour”, dopo il successo internazionale ottenuto in Asia. Con il suo stile che fonde sonorità contemporanee e radici mediterranee, Brancale promette una serata intensa e coinvolgente, tra cui l’omonima hit Anema e core, tra i brani più amati dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Giovedì 25 settembre, sempre alle ore 22, sarà la volta di Fedez, per la prima volta sul palco del Cous Cous Fest. Il rapper milanese porterà in scena uno show ad alto tasso di energia, ripercorrendo i suoi successi più celebri fino al recente singolo Battito. Il concerto sarà gratuito, ma per chi desidera un’esperienza esclusiva, sarà possibile acquistare un biglietto da 15 euro (prevendita inclusa) per l’Area PIT, direttamente sotto il palco, tramite i circuiti Ticketone, Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati.

Oltre alla musica, cuore pulsante dell’evento sarà come sempre la cucina, con il ritorno del Campionato del mondo di cous cous – World Bia Cous Cous Championship, dove chef provenienti da tutto il mondo si sfideranno in un mix di sapori e creatività. Il primo weekend del festival ospiterà anche il Campionato italiano di cous cous Conad, con una competizione tra quattro chef professionisti e quattro giovani promesse selezionate attraverso un contest nazionale, in programma il 19 e 20

settembre.Il Cous Cous Fest 2025 promette ancora una volta di trasformare San Vito Lo Capo in un palcoscenico internazionale di pace, cultura e gusto. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale: www.couscousfest.it.