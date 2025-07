Ha un colpo di sole allo Zingaro, soccorso un escursionista

05/07/2025 14:39:00

Paura questa mattina nella Riserva Naturale dello Zingaro, in provincia di Trapani. Un giovane escursionista marchigiano di 28 anni è stato soccorso dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano dopo aver perso i sensi lungo un sentiero, probabilmente a causa delle alte temperature e dell’elevata umidità.

Il ragazzo stava camminando con un gruppo di amici lungo il sentiero costiero da Scopello, quando nei pressi del Museo della manna, in un tratto in salita molto esposto, ha avvertito un malore e ha perso conoscenza. Gli amici hanno provato a proteggerlo dal sole con un telo e a farlo reidratare, ma visto che non riusciva a muoversi hanno chiamato i soccorsi.

La centrale del 118 ha attivato il Soccorso Alpino, essendo l’intervento in zona impervia. Due squadre sono arrivate sul posto, hanno stabilizzato il giovane e lo hanno trasportato in barella per circa due chilometri, tra tratti a spalla e l’uso di una speciale ruota da soccorso. All’ingresso sud della riserva lo attendeva un’ambulanza del 118, che lo ha portato all’ospedale di Alcamo.

Il Soccorso Alpino ricorda che in caso di emergenze in zone montane, impervie o inaccessibili, è fondamentale contattare il Numero Unico di Emergenza 112, specificando la necessità di un intervento sanitario in ambiente montano o difficile da raggiungere.