“Berlusconi-due”: Tranchida liquida Antonini. Reazioni e silenzi alla discesa in campo 

05/07/2025 06:00:00

Valerio Antonini rompe gli indugi e annuncia la sua discesa in campo: il patron del Trapani Calcio e Basket guarda alle Politiche, con l’obiettivo dichiarato di candidarsi al Senato. Un progetto ambizioso che, a detta dello stesso Antonini, da settembre si rafforzerà con la costruzione di una squadra di fedelissimi “per dare voce al territorio”.

Una mossa che agita le acque della politica trapanese, tra chi minimizza, chi osserva con cautela e chi preferisce il silenzio.

Tranchida:"Antonini? Berlusconi-due. Io intanto consegno 15 milioni di lavori"

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida liquida la novità con sarcasmo e rilancia sui risultati concreti dell’amministrazione. «La discesa in politica di Antonini? Era già prevista. Dopo il 9 luglio ci occuperemo anche di questo argomento. Da qui al 9 ho cose più serie al servizio della città», dice senza mezzi termini.

E, rispondendo alla critica di Antonini sui “programmi di 200 pagine irrealizzabili”, snocciola numeri e cantieri: «Il 7 consegniamo i lavori del Pinqua 2 a Cappuccinelli, 15 milioni di euro già appaltati e altri 15 in partenza per ridare dignità a una comunità. L’8 presenteremo lo studio idraulico sui disastri della città, frutto di anni di scelte sbagliate e di speculazioni edilizie. Per questo mi sono beccato pure una querela dal fu imprenditore Bulgarella sul tombamento del canale Scalabrino, una delle concause degli allagamenti che affliggono Trapani».

Poi la stoccata finale: «Mi sto occupando di cose più serie rispetto alla discesa in campo dell’imprenditore… Berlusconi-due Antonini, per rievocare un altro nome noto a Trapani, l’ex senatore condannato per mafia Antonio d'Alì. Ne parleremo dopo il 9».

Tranchida replica anche alle accuse di bollette esose rivolte al Comune: «Io sono figlio di una cultura per cui, se mi sento fregato, vado dai Carabinieri, dalla Questura o in Procura. Se Antonini ritiene di essere stato danneggiato, faccia lo stesso. Io, intanto, andrò in Procura per chiedere conto di certe affermazioni sibilline sui presunti ostacoli che avrei posto ai suoi investimenti».

Safina: "Non un passaggio epocale, servono visione e proposte"

Più misurato il commento di Dario Safina, deputato regionale PD: «È certamente una notizia, anche per il modo in cui è stata presentata. Tuttavia, non credo si tratti di un passaggio storicamente rilevante, tale da far pensare a un cambiamento epocale. Dire di voler essere il ‘partito del fare’ è una formula suggestiva, ma insufficiente senza una visione chiara e alleanze politiche trasparenti».

Per Safina, Trapani sta già vivendo segnali concreti di ripresa, ma resta la necessità di un cambio di passo strategico a livello regionale: «I limiti dello sviluppo non riguardano solo la città, ma l’assenza di una strategia industriale per la Sicilia occidentale. È su questo che la politica deve dimostrare responsabilità».

Silenzi pesanti: Miceli e Ciminnisi non commentano

Nessuna replica da Maurizio Miceli, che pure Antonini aveva citato durante la conferenza stampa, né dalla deputata M5S Cristina Ciminnisi.

Oddo: "Difficile smuovere Trapani, ma simpatizzo per Antonini"

Nino Oddo, socialista di lungo corso, legge la mossa di Antonini con una punta di scetticismo e simpatia: «Vuole creare un movimento politico, ma vedo tutte le difficoltà di smuovere una città sonnacchiosa come Trapani. Se dovesse centrare grandi traguardi sportivi, come la Serie B o lo scudetto nel basket, potrebbe raccogliere consenso. Ma conosco bene il sottobosco politico trapanese: si muove solo quando capisce su quale carro puntare. E Antonini lo ha già imparato a sue spese».

Oddo aggiunge: «Gli sarebbe convenuto allearsi con Schifani in Regione e Tranchida al Comune, invece ha scelto di navigare in mare aperto. Auguri, ne avrà bisogno».