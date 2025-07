Diego De Silva al Tempio di Segesta per il Festival Intrecci Narrativi

07/07/2025 13:07:00

Secondo appuntamento, sabato 12 luglio alle 20.00, per il Festival Intrecci Narrativi, che prosegue all’interno del Tempio di Segesta con una delle voci più brillanti e riconoscibili della letteratura italiana contemporanea: Diego De Silva.

L’autore sarà protagonista con il monologo “I titoli di coda di una vita insieme”, un’intensa riflessione sulla fine dell’amore, tra speranze sopite, felicità nascoste e delusioni che lasciano il segno.

Un racconto dal tono disincantato e profondamente umano, che mette a nudo il groviglio di sentimenti che accompagna ogni addio. Promossa dall’Associazione per l’Arte con la consulenza culturale di Ottantunocento e la direzione artistica di Vito Lanzarone, la rassegna intreccia parole e musica in un contesto unico, quello del Parco archeologico di Segesta, dove il paesaggio sacro diventa teatro naturale di narrazioni contemporanee.

Diego De Silva, scrittore, sceneggiatore e collaboratore di importanti testate nazionali, è autore di romanzi di grande successo tradotti in tutto il mondo. Dal Premio Selezione Campiello ricevuto per Certi bambini – da cui è stato tratto l’omonimo film vincitore di due David di Donatello – fino alla popolarissima saga dell’avvocato Vincenzo Malinconico, i suoi personaggi abitano le contraddizioni del nostro tempo con ironia e malinconia, profondità e leggerezza.

Con “I titoli di coda di una vita insieme”, tratto dall’omonimo romanzo edito da Einaudi, De Silva porta in scena una narrazione intima e universale, in bilico tra teatro e letteratura, restituendo tutta la forza della parola detta, vissuta, condivisa. L’evento è realizzato in collaborazione con il Parco archeologico di Segesta, BCC – Banca Don Rizzo, Tenute Plaia, e con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Ingresso gratuito con prenotazione su www.associazioneperlarte.it/prenota/