 Trapani, il Presidente Quinci si congratula con la neo Commissaria dell’ASP Sabrina Pulvirenti

08/07/2025 02:00:00

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, ha voluto esprimere pubblicamente le sue congratulazioni alla dottoressa Sabrina Pulvirenti per la recente nomina a Commissaria Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

In un momento particolarmente delicato per la sanità territoriale, Quinci ha sottolineato l’importanza e la responsabilità dell’incarico affidato alla dottoressa Pulvirenti, riconoscendone le competenze e la preparazione:

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni alla dottoressa Sabrina Pulvirenti per la sua nomina. Si tratta di un incarico delicato e di grande responsabilità, che arriva in un momento complesso per la sanità del nostro territorio.”

Il Presidente si è detto fiducioso nelle capacità della nuova Commissaria di affrontare le sfide che attendono l’ASP, auspicando un rilancio del sistema sanitario locale in termini di efficienza, trasparenza e fiducia da parte dei cittadini.

“Sono certo che la dottoressa Pulvirenti, con il suo profilo professionale e la sua esperienza, saprà affrontare con determinazione ed equilibrio le sfide che l’attendono, restituendo fiducia ai cittadini e rilanciando il ruolo dell’ASP come presidio di efficienza, trasparenza e servizio.”

Infine, Quinci ha ribadito la disponibilità del Libero Consorzio Comunale a collaborare pienamente con la nuova dirigenza sanitaria, evidenziando l’importanza di un’azione sinergica a favore della collettività:

“Da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani, assicuro piena collaborazione istituzionale, nella convinzione che il rafforzamento del sistema sanitario sia una priorità condivisa, nell'interesse esclusivo della nostra comunità. Auguri di buon lavoro.”

La nomina della dottoressa Pulvirenti rappresenta un nuovo capitolo per l’ASP di Trapani, chiamata a rispondere con concretezza alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini.