9 Luglio: Trump accusa Putin, corruzione in carcere, Piantedosi respinto dalla Libia

09/07/2025 07:19:00

E' il 9 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.



• Trump ha accusato Putin di dire «stronzate» e di sabotare le trattative di pace, e ha poi promesso nuove armi all’Ucraina

• Le autorità di Bruxelles hanno bocciato il golden power esercitato dal governo italiano sull’operazione Unicredit-Banco Bpm

• L’inchiesta sul carcere di Prato ha portato alla scoperta di casi di corruzione, di violenza e anche di stupri tra detenuti

• Una delegazione europea della quale faceva parte il ministro degli Interni Piantedosi è stata respinta dalle autorità di Bengasi, capitale del territorio libico orientale controllato dal generale Khalifa Haftar

• Una svolta positiva potrebbe essere imminente nella sfida sui dazi tra Usa ed Europa. Trump ha confermato che l’accordo sembra vicino

• Alla Casa Bianca è continuato il confronto tra il presidente Usa e il premier Netanyahu, ma ancora non si è giunti a una definizione del cessate il fuoco a Gaza

• All’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) un uomo di 35 anni è corso sulla pista e si è tolto la vita facendosi risucchiare dal motore di un aereo passeggeri



• A Rocca di Papa (Roma) un operatore ecologico di 62 anni ha ucciso l’uomo che cinque anni fa aveva ucciso suo figlio e che era appena uscito dal carcere

• È stato trovata morta la ragazza ucraina di 18 anni scomparsa nel brindisino: si sarebbe uccisa perché temeva di dover tornare in patria

• Per l’ex Ilva di Taranto il governo ha prospettato due ipotesi per la ripresa della produzione e il rilancio dell’eventuale dismissione

• In provincia di Caserta un giovane di 25 anni è stato accoltellato a morte sembra nel corso di un regolamento di conti tra bande di truffatori di anziani che si spartivano il bottino

• È stato rinviato di un anno, fino all’ottobre 2026, il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 5 che doveva entrare in vigore nelle regioni del Nord Italia

• Lo sciopero dei treni ha causato forti disagi e decine di cancellazioni, in particolare alla stazione Termini e in quella di Napoli

• È stato riattivato un portafogli in criptovalute congelato dal suo proprietario: oggi vale 8,6 miliardi di dollari

• Pogačar ha dominato la terza tappa del Tour de France e conquistato la maglia iridata per la centesima gara vinta in carriera

• A causa di problemi al gomito Sinner ha saltato l’allenamento ma è stato confermato che disputerà i quarti di finale di Wimbledon contro Shelton. In campo oggi anche Cobolli

• I Rolex di Francesco Totti, contesi con l’ex moglie Ilary Blasi, rimarranno in affido condiviso: i due potranno usarli a periodi alternati

• I ricercatori della Sapienza hanno svelato i segreti dei centromeri e disegnato una nuova mappa del patrimonio genetico umano. La scoperta contribuirà alla cura di numerose malattie

• A Marsiglia un gigantesco incendio ha costretto la popolazione di un intero arrondissement a rimanere tappata in casa

• Una nave da guerra cinese ha attaccato con un laser un aereo tedesco in esercitazione sul Mar Rosso

• La Cassazione ha dato ragione a Roberto Benigni nella sua causa contro l’Agenzia delle Entrate: il comico non deve nulla al Fisco

• A Madonna di Campiglio uno chef stellato ha scritto un post per la ricerca di personale ma ha invitato «gay, comunisti e fancazzisti» a stare alla larga

• A Chiavari (Genova) il mare ha trascinato a riva un teschio umano che forse appartiene alla vittima di un vecchio omicidio

• Al concerto di Tony Effe al Circo Massimo a Roma c’era poca gente

• Sono morti il sociologo Antonio Cobalti (82 anni), i giornalisti Ernesto Marenco (90) e Alberto Stabile (78), l’ex ministro britannico Norman Tebbit (94)



Titoli

Corriere della Sera: Trump-Putin, scontro totale

la Repubblica: Schiaffo dalla Libia / Respinto Piantedosi

La Stampa: Dazi, Trump apre all’Ue / Insulti a Putin su Kiev

Il Sole 24 Ore: Edilizia, effetto superbonus finito (-6%*) / Con il Pnrr corrono le opere pubbliche

Avvenire: Un mare di ostacoli

Il Messaggero: L’Italia piace alle imprese estere

Il Giornale: Gaffe dell’Europa / La Libia respinge / Piantedosi

Leggo: Trump: «Putin dice un sacco di balle»

Qn: Libia, fermata la missione Ue / Piantedosi respinto da Bengasi

Il Fatto: Piantedosi respinto / come un clandestino

Libero: Auto diesel salvate / dalle follie verdi

La Verità: Troppi reati degli islamici

Il Mattino: Investitori, Italia più attrattiva

il Quotidiano del Sud: Trump, con Putin ora è gelo / e sui dazi riapre all’Europa

il manifesto: Foglio di via

Domani: Dazi e armi, le giravolte di Trump / Piantedosi respinto dalla Libia