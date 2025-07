Marsala, auto distrutta da un tamponamento in pieno centro

12/07/2025 13:12:00

Brutta sorpresa per una coppia di turisti in vacanza a Marsala. La loro auto, posteggiata in via Edoardo Alagna, a pochi metri da Porta Mazara, è stata trovata completamente danneggiata: il retro sfondato e la parte anteriore rovinata contro lo spigolo di un palazzo. Un violento tamponamento, come mostrano le immagini raccolte da Tp24.

Secondo le testimonianze raccolte, i proprietari dell’auto soggiornavano in un B&B della zona e ieri si erano recati al mare con un servizio navetta. Al loro ritorno, questa mattina, hanno trovato il mezzo distrutto.

L’auto, quindi, era in sosta al momento dell’impatto. Stando a quanto riferiscono fonti di Tp24, alla guida dell’altra vettura – una Fiat Panda – ci sarebbe stato un cittadino straniero, che dopo l’incidente si sarebbe allontanato. È stato comunque identificato.

Resta ora da capire in che condizioni si trovi l’altra auto coinvolta, vista la violenza dell’impatto, e se il conducente sia rimasto ferito. Intanto, i turisti si ritrovano con l’amara incombenza di gestire una vacanza che si è trasformata, almeno per ora, in un incubo.