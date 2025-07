Addio a Vito Di Gesù, operatore socio - sanitario dell'Asp di Trapani. Aveva 50 anni

13/07/2025 22:23:00

La comunità di Napola, frazione di Erice, e tutto il personale sanitario della provincia di Trapani. È scomparso prematuramente Vito Di Gesù, operatore socio sanitario dell’Asp Trapani. Aveva 50 anni ed era molto conosciuto e stimato sia nel suo paese d'origine che nell’ambiente lavorativo.

A darne notizia è la Segreteria Nursind CGS di Trapani, che in una nota esprime «le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita del caro collega Vito Di Gesù. Riposi in pace».

Anche l’associazione sanitaria FIOSS (Federazione Italiana Operatori Socio Sanitari) si è unita al cordoglio, ricordando la dedizione e la professionalità di Vito, e rivolgendo un pensiero di vicinanza e affetto ai familiari in questo momento di profondo dolore.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra quanti lo conoscevano. Di Gesù lascia un ricordo di umanità e impegno nel lavoro quotidiano a servizio degli altri.