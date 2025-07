Castellammare del Golfo dà l’ultimo saluto ad Anna Sarcona: “Una vita da celebrare”

14/07/2025 00:06:00

Si terranno oggi, 14 luglio 2025 alle ore 11, presso il cimitero di Castellammare del Golfo, i funerali laici di Anna Sarcona, la 53enne originaria del comune trapanese, stroncata da un malore improvviso nelle Marche, dove viveva e lavorava da diversi anni.

A celebrare la sua vita sarà Luisa Sarcona, celebrante umanista laica, che ha condiviso parole piene di affetto e dolore per l’amica e compaesana scomparsa: “Anna era una persona meravigliosa, che è andata via troppo presto, lasciando chi l’amava con un vuoto grande. Celebrare la sua vita è per me un onore e una responsabilità. Farò da tramite, con la mia voce, al dolore dei familiari, dandole il saluto che merita”.

La tragedia si è consumata a Pianello Vallesina, in provincia di Ancona. Anna, che lavorava come barista in un centro estetico, si è sentita male mentre era a casa. La notizia ha sconvolto la comunità locale marchigiana, dove Anna era conosciuta e amata, e ha fatto subito il giro di Castellammare del Golfo, sua città natale.

Budddista e profondamente legata alle sue radici siciliane, Anna aveva espresso il desiderio di tornare nella sua terra. E adesso, per il suo eterno riposo, vi farà ritorno.