Tragedia a Triscina: 47enne castelvetranese muore in mare mentre fa il bagno

14/07/2025 21:06:00

Un pomeriggio di relax in spiaggia si è trasformato in tragedia a Triscina, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita in seguito a un malore mentre faceva il bagno.

La vittima, un autotrasportatore molto conosciuto a Castelvetrano, si trovava al mare con la moglie e i figli. Intorno al tardo pomeriggio, durante un bagno nelle acque antistanti la spiaggia, si è improvvisamente accasciato. I familiari e i presenti hanno immediatamente dato l’allarme e lo hanno riportato a riva, mentre venivano allertati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, affiancati da un medico, che hanno tentato a lungo di rianimarlo con tutte le tecniche disponibili. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano: l’uomo è stato dichiarato deceduto. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Castelvetrano, che hanno avviato le procedure di rito in attesa delle disposizioni del magistrato.