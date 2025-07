E' il giorno di Malato. Si insedia il nuovo presidente del tribunale di Marsala

15/07/2025 07:21:00

Si insedierà oggi nell’aula “Paolo Borsellino”, il nuovo presidente del Tribunale di Marsala, Alfonso Malato. Originario di Trapani, 66 anni, il giudice Malato torna a Marsala a distanza di quasi trent’anni.

Qui, infatti, ha svolto i primi anni di carriera. Adesso, prende il posto di Alessandra Camassa, che dal settembre 2024 è presidente del Tribunale di Trapani. Nel frattempo, reggente è stato il presidente della sezione penale, Vito Marcello Saladino. A metà maggio, il nuovo presidente del Tribunale di Marsala, che arriva da Agrigento, è stato scelto dal plenum del Consiglio superiore della magistratura.

La quinta commissione del Csm l’aveva indicato, su un lotto di tredici concorrenti, con quattro preferenze e due astensioni. Al Tribunale di Agrigento, Malato era presidente della prima sezione penale e in passato è stato anche presidente reggente. Nella città dei Templi ha lavorato per tanti anni prima come giudice della sezione penale e poi come gip. Quando ministro della Giustizia era l'agrigentino Angelino Alfano, è stato direttore generale dei Beni e dei servizi del ministero della Giustizia.

A Malato giunge il saluto di benvenuto del presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci: "Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni al Presidente Alfonso Malato per il suo insediamento alla guida del Tribunale di Marsala. Il suo ritorno in questa importante sede giudiziaria, con il bagaglio di esperienza e competenza maturato nel corso della sua brillante carriera, rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il territorio trapanese. Sono certo che saprà interpretare con autorevolezza e senso delle istituzioni il delicato ruolo che gli è stato affidato, contribuendo al rafforzamento della fiducia dei cittadini nella giustizia e al buon funzionamento del sistema giudiziario locale. Al nuovo Presidente, i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e dell’intero Libero Consorzio Comunale di Trapani".