Il 2° Festival delle Libertà torna a Trapani dal 10 al 12 settembre 

15/07/2025 16:20:00

Dopo la prima edizione del 2024, il Festival delle Libertà torna a Trapani nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2025. Promosso da Sinistra Libertaria e CUB Scuola, l’evento propone un programma articolato su temi culturali, sociali e politici, con l’obiettivo di offrire spunti di riflessione su cittadinanza, educazione e diritti civili.

Il titolo dell’iniziativa è ispirato a una frase del filosofo Pietro Verri: «Noi non siamo che uomini, e possiamo solo seminare. Ma il tempo è buono e i libri sono buoni: nasceranno frutti». Il richiamo alla “semina” di idee costituisce il filo conduttore del Festival, che intende promuovere il confronto e la critica su temi spesso marginalizzati nel dibattito pubblico.

Nel 2024 il Festival ha affrontato argomenti come la beat generation, la libertà di stampa e la questione carceraria. L’edizione 2025 allarga il campo, soffermandosi su diritti civili, educazione e laicità.

Il programma si articola in tre giornate: 10 settembre – In apertura, presentazione de La Carta di Manden, un testo giuridico del XIII secolo, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Saranno presenti l’avvocato Massimo Conti, autore di una recente pubblicazione sull’argomento, e un rappresentante del Club Unesco di Trapani.



11 settembre – Al centro della seconda giornata, il tema della scuola. Interverrà il professor Maurizio Muraglia, docente e formatore, con un intervento dedicato all’innovazione didattica e alle pratiche educative.

– Al centro della seconda giornata, il tema della scuola. Interverrà il professor Maurizio Muraglia, docente e formatore, con un intervento dedicato all’innovazione didattica e alle pratiche educative.

12 settembre – L’ultima giornata sarà dedicata a un dibattito su laicità dello Stato, libertà religiosa e rapporti con le istituzioni ecclesiastiche. Previsti gli interventi del professor Salvo Vaccaro (Università di Palermo), Giorgio Maone (UAAR) e una delegazione dell’Unione Donne in Italia di Trapani.

Il Festival si presenta come un’iniziativa di riflessione e confronto, aperta alla partecipazione di cittadini, studenti e operatori del settore educativo e culturale.