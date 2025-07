Sprechi e clientelismo: Pd e M5S in piazza contro la gestione del turismo in Sicilia

15/07/2025 20:00:00

“Stop agli sprechi, stop al clientelismo”. È questo il messaggio forte e chiaro lanciato dal Partito Democratico Sicilia e dal Movimento 5 Stelle, che annunciano per mercoledì 16 luglio alle ore 11:30 un sit-in di protesta a Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, a Palermo.

Nel mirino delle opposizioni c’è la gestione dei fondi pubblici destinati al Turismo, al centro di un acceso dibattito politico e di un presunto scandalo che coinvolgerebbe il governo regionale guidato da Renato Schifani. Secondo Pd e M5S, risorse pubbliche verrebbero impiegate in modo discrezionale e clientelare, per acquisire consenso politico piuttosto che per promuovere equamente il territorio e le sue realtà culturali.

“È inaccettabile che temi tanto sensibili vengano sfruttati per interessi politici di parte – affermano i promotori del sit-in –. È in corso una vera e propria ‘corrente turistica’ all’interno del governo, dominata da logiche di potere che escludono centinaia di associazioni culturali e società sportive, da sempre attive sul territorio e oggi completamente ignorate.”

Le forze di opposizione chiedono al presidente Schifani di interrompere il silenzio istituzionale e di presentarsi in Aula per riferire pubblicamente su quanto accaduto, facendo chiarezza sul ruolo giocato da Fratelli d’Italia nella gestione dei fondi e sulla strategia complessiva della giunta in materia di turismo e cultura.

Secondo Pd e M5S, la Sicilia ha bisogno di una nuova governance dei finanziamenti pubblici: un sistema più trasparente, equo e partecipato, che elimini le discrezionalità e garantisca uguali opportunità a tutte le realtà culturali e sportive dell’isola, senza favoritismi politici.

All’iniziativa di mercoledì sono attese numerose associazioni culturali, enti locali e società sportive, escluse dalle recenti programmazioni di finanziamento. Un fronte comune che intende dare voce a chi si sente tradito da un sistema che, secondo le opposizioni, premia la fedeltà politica invece del merito.

“Il presidente Schifani non può continuare a far finta di nulla – concludono Pd e M5S –. La Sicilia merita una gestione trasparente delle risorse pubbliche, non l’ennesimo teatrino clientelare.”