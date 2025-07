Marsala, rimpatriata dopo 30 anni per la 5^D dell'Istituto Tecnico Industriale

16/07/2025 14:22:00

A trent’anni dal diploma, gli ex studenti della 5ª D dell’Istituto Tecnico Industriale di Marsala si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi, delle emozioni e dell’amicizia.

Un incontro atteso da tempo, nato dal desiderio di rivedersi dopo tre decenni di vita, percorsi diversi e tante esperienze lontano dai banchi di scuola.

Tra sorrisi, foto ingiallite e racconti di vita, la rimpatriata si è trasformata in un tuffo nel passato, con il sapore autentico di quei giorni condivisi tra libri, verifiche e sogni per il futuro.

Un momento speciale che ha riacceso legami mai davvero spenti e che ha lasciato in tutti il desiderio di non aspettare altri trent’anni per rivedersi ancora.