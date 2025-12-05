Sezioni
Cronaca

» Piccole Storie
05/12/2025 16:08:00

Marsala, ex colleghi di banca si ritrovano dopo tanto tempo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764947427-0-marsala-ex-colleghi-di-banca-si-ritrovano-dopo-tanto-tempo.jpg

Si è svolta la sera del 2 dicembre, in un noto ristorante di Marsala, una conviviale che ha riunito gli ex colleghi della storica Banca del Lavoro. Un incontro atteso da tempo, al quale hanno preso parte anche le rispettive consorti, e che ha permesso a tutti di riabbracciarsi come accadeva oltre quarant’anni fa, in occasione delle festività natalizie.

 

La serata è stata caratterizzata da momenti di forte emozione, con il pensiero rivolto soprattutto a quanti, nel corso degli anni, sono venuti a mancare. Non sono mancati però sorrisi e piacevoli ricordi: aneddoti, episodi di vita lavorativa condivisa e storie di un tempo che ha lasciato un segno profondo nei presenti.

 

L’appuntamento si è concluso con il tradizionale taglio della torta, le foto di rito e l’impegno, da parte di tutti, di rinnovare l’iniziativa anche nei prossimi anni, per mantenere vivo un legame mai veramente interrotto.









