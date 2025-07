Alcamo, stretta su vetro e lattine durante il Festival della Pasta Fresca

17/07/2025 08:48:00

Il Comune di Alcamo corre ai ripari in vista della IX edizione del Festival della Pasta Fresca Siciliana, in programma il 19 e 20 luglio nel cuore del centro storico.

Attesa una grande affluenza in Piazza Ciullo e nelle vie limitrofe, dove si alterneranno degustazioni e spettacoli di musica dal vivo.

Per garantire sicurezza e decoro urbano, l’amministrazione ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita, il consumo e il possesso di bevande in bottiglie di vetro, lattine e contenitori potenzialmente pericolosi, nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 4:00 del giorno successivo. Il provvedimento coinvolge attività commerciali fisse e itineranti, inclusi i distributori automatici, attivi in tutta l’area interessata dalla manifestazione: Piazza Ciullo, Corso 6 Aprile, Piazza Mercato, Via Mazzini, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e le vie adiacenti.

Oltre al divieto di vendita per asporto, viene anche imposto ai gestori di locali e attività commerciali di non depositare i contenitori per la raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico dalle 11:00 fino all’orario di chiusura, sempre nei giorni del 19 e 20 luglio. Infine, l’ordinanza vieta a chiunque – non solo agli esercenti – di detenere o consumare bevande in vetro o lattina nelle stesse aree e nelle stesse fasce orarie. Una misura preventiva, spiega il Comune, per evitare danni, ferimenti accidentali e ostacoli al deflusso delle persone. Il Festival della Pasta Fresca è organizzato in collaborazione con l’associazione STS di Castellammare del Golfo.