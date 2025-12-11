Alcamo Wine Fest: vini premiati e degustazioni per scoprire le eccellenze siciliane

11/12/2025 16:08:00

Dopo il successo della prima edizione, Alcamo Wine Fest torna il 15 e 16 dicembre 2025, con una due giorni dedicata alle eccellenze vinicole siciliane e alcamese.

L'evento, organizzato da Gambero Rosso in collaborazione con il Comune di Alcamo e l’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale, si terrà tra il Collegio dei Gesuiti e il Castello dei Conti di Modica, offrendo un’occasione unica per scoprire i sapori e i profumi del vino siciliano.

La manifestazione avrà inizio lunedì 15 dicembre alle 17:00 con la presentazione della guida "Vini d’Italia" 2026 presso l’auditorium del Collegio dei Gesuiti. A seguire, alle 18:30, il wine tasting al Castello dei Conti di Modica offrirà l’opportunità di assaporare i vini premiati con il riconoscimento Tre Bicchieri, insieme alle eccellenze delle cantine di Alcamo. L’incontro sarà esclusivamente riservato a rappresentanti istituzionali, ristoratori e addetti ai lavori, mentre la stampa potrà accreditarsi via email entro il 13 dicembre.

La giornata di martedì 16 dicembre, invece, sarà dedicata a tutti gli appassionati di vino, con una degustazione aperta al pubblico alle 18:30, guidata da esperti che ne spiegheranno caratteristiche e peculiarità. I biglietti per l’evento sono già disponibili online sul sito Gambero Rosso. Per informazioni e acquisti: Link biglietti.



