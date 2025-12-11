Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Tempo libero
11/12/2025 16:08:00

Alcamo Wine Fest: vini premiati e degustazioni per scoprire le eccellenze siciliane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765462263-0-alcamo-wine-fest-vini-premiati-e-degustazioni-per-scoprire-le-eccellenze-siciliane.jpg

Dopo il successo della prima edizione, Alcamo Wine Fest torna il 15 e 16 dicembre 2025, con una due giorni dedicata alle eccellenze vinicole siciliane e alcamese.

L'evento, organizzato da Gambero Rosso in collaborazione con il Comune di Alcamo e l’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale, si terrà tra il Collegio dei Gesuiti e il Castello dei Conti di Modica, offrendo un’occasione unica per scoprire i sapori e i profumi del vino siciliano.

La manifestazione avrà inizio lunedì 15 dicembre alle 17:00 con la presentazione della guida "Vini d’Italia" 2026 presso l’auditorium del Collegio dei Gesuiti. A seguire, alle 18:30, il wine tasting al Castello dei Conti di Modica offrirà l’opportunità di assaporare i vini premiati con il riconoscimento Tre Bicchieri, insieme alle eccellenze delle cantine di Alcamo. L’incontro sarà esclusivamente riservato a rappresentanti istituzionali, ristoratori e addetti ai lavori, mentre la stampa potrà accreditarsi via email entro il 13 dicembre.

La giornata di martedì 16 dicembre, invece, sarà dedicata a tutti gli appassionati di vino, con una degustazione aperta al pubblico alle 18:30, guidata da esperti che ne spiegheranno caratteristiche e peculiarità. I biglietti per l’evento sono già disponibili online sul sito Gambero Rosso. Per informazioni e acquisti: Link biglietti.









Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765380771-0-supertoys-a-strasatti-un-magico-natale-tra-sconti-solidarieta-ed-eventi-per-famiglie.jpg

SuperToys, a Strasatti un “Magico Natale” tra sconti,...

Native | 10/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364685-0-proteinbread-il-pane-proteico-che-apre-ai-panifici-un-mercato-da-esplorare.jpg

ProteinBREAD, il pane proteico che apre ai panifici un mercato da esplorare

Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli