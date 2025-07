Dalla Sicilia alla Colombia: “A Pila” è la hit esplosiva di SimonteRizzo con Mathieu Ruz

18/07/2025 15:35:00

È uscita oggi “A Pila”, il nuovo singolo del duo di DJ trapanesi SimonteRizzo, in collaborazione con il celebre artista colombiano Mathieu Ruz. Distribuito dall’etichetta italiana Ego Music, il brano mescola sonorità latin e afro house, creando un sound esplosivo e internazionale. La voce potente e riconoscibile di Ruz arricchisce la traccia, dove il folklore colombiano si fonde con il groove elettronico made in Italy.

Il singolo arriva in un’estate particolarmente intensa per i due DJ siciliani. Dopo il successo a Ibiza, nella storica discoteca Tantra, SimonteRizzo sono stati protagonisti di una lunga serie di date sold out in Sicilia occidentale, tra cui Festival dei Mari, MamaHouse, Bamboo, Imperium e Baia Tre Torri. Un tour che ha confermato il loro momento d’oro, fatto di energia, consensi e pubblico in crescita.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 27 luglio al Green Valley Pop Fest di Trapani, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, che unisce musica ed ecologia. Sul palco, insieme a SimonteRizzo, anche big della scena italiana come Elodie, Lazza, Shiva e molti altri.

Non solo live: il duo è anche presente nella compilation internazionale “From Mykonos” con il brano “Mamaflute”, uscito lo scorso giugno e già trasmesso nei migliori beach club d’Europa.

Con “A Pila”, SimonteRizzo continuano a rafforzare la loro presenza sulla scena elettronica internazionale, dimostrando di essere tra i nomi da tenere d’occhio nel panorama dance made in Italy.

