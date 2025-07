Enia a Gibellina, il Marettimo Film Festival e non solo: tutti gli eventi in provincia

19/07/2025 06:00:00

Il weekend trapanese, che si svolgerà dal 19 al 20 luglio, è ricco di eventi che spaziano tra musica, cultura, tradizioni gastronomiche e celebrazioni storiche.

Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere:

GIBELLINA - Sabato 19 luglio alle ore 21:00 al Baglio Di Stefano di Gibellina va in scena “Autoritratto” di e con Davide Enia, accompagnato dalle musiche di Giulio Barocchieri. Lo spettacolo ricorda Paolo Borsellino e la sua scorta a 32 anni dalla strage di via D’Amelio. Enia affronta il rapporto della Sicilia con Cosa Nostra, attraverso una narrazione intima e civile. Al centro, il racconto del rapimento e dell’omicidio di Giuseppe Di Matteo. Biglietti disponibili su www.fondazioneorestiadi.it.

MARETTIMO - Sabato 19 luglio si chiude il Marettimo Italian Film Fest con la cerimonia di consegna dei Premi Stella Maris alle star del cinema e della televisione. Saranno assegnati anche riconoscimenti speciali a Poste Italiane, al Centro SAR di Trapani Birgi e alla nave scuola Amerigo Vespucci. Durante la serata, spazio a ospiti del mondo dello spettacolo e delle istituzioni. A concludere l’evento, il concerto esclusivo di Ron allo Scalo Nuovo.

MAZARA DEL VALLO - Il 19 luglio, alle ore 20:30, I Zammù si esibiranno in un concerto gratuito in Piazza della Repubblica. Il 19 luglio, il Collegio dei Gesuiti sarà la sede del Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, che si terrà dalle 21:00. Un’occasione straordinaria per immergersi nella musica classica e vivere un'esperienza di grande valore artistico. Le maestose note dell’orchestra risuoneranno in un'atmosfera magica, ideale per gli amanti della musica. Lo stesso giorno, dal 19 luglio al 24 agosto, il Mazara Food Fest prenderà vita sul Lungomare San Vito – Passeggiata Consagra. Ogni sera, a partire dalle 21:30, il lungomare si trasformerà in una vetrina del cibo del Mediterraneo, con una fiera che celebra i sapori locali e internazionali. L'evento, perfetto per tutta la famiglia, promette serate di gusto, musica e divertimento. Il 20 luglio, il centro città ospiterà uno spettacolo di teatro e cabaret con Tony Sperandeo, che porterà in scena il suo show "...Con quella faccia un po' così" in Piazza della Repubblica, sempre dalle 21:30. Un’opportunità unica per vivere una serata all'insegna dell'umorismo intelligente e delle emozioni, con un attore amato dal pubblico siciliano e non solo.

MISILISCEMI - Il 19 luglio, la Sagra dell'Anguria di Rilievo (Misiliscemi) aprirà ufficialmente i suoi battenti con un programma ricco di eventi. In serata, si esibiranno I Quaranta che ballano 90, seguiti da Tammorra e lo spettacolo "Vogghio fare l'influencer". La festa proseguirà con balli di gruppo e liscio a cura di Antonio Di Gaetano. Il 20 luglio, il pubblico potrà godere della Corrida, per poi continuare con una Vasco Tribute Band e, per concludere la serata, il cabaret di Sasà Salvaggio. La star della serata sarà Anna Tatangelo, che si esibirà in versione premaman.

LEVANZO - Sabato 19 luglio alle 21:30, a Levanzo, nell’anfiteatro dell’Ecoresort Dolcevita Egadi, va in scena la lettura scenica di Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. A interpretare il testo saranno Stefania La Via e Giampiero Montanti. L’evento è promosso dall’associazione Libeccio con il patrocinio del Comune di Favignana.

MARSALA - Il Manuel Dub Festival torna il 19 luglio per la sua sedicesima edizione, nella nuova location di Villa Genna a Marsala, tra saline e vista sulle Egadi. Nata per ricordare Manuel Asaro, la rassegna propone musica dub e reggae con ospiti internazionali come Fabasstone, Junior Roy, Dougie Conscious Sound e Dixie Peach. Spazio anche a food & drink, bancarelle, area tende e camper. L’ingresso è libero e inclusivo, nel segno della musica e del rispetto. Info e programma su www.manueldub.org. Il 19 luglio alle 20:00, al Baluardo Velasco di Marsala, concerto della Libera Orchestra Popolare per ricordare Paolo Borsellino e la sua scorta, nel 33° anniversario della strage di via D’Amelio. L’iniziativa è promossa dall’ANM di Marsala insieme a Libera e altre associazioni. Ingresso libero. Il 20 luglio, Musiche sotto le Stelle ospiterà il primo appuntamento della rassegna di musica d'autore presso l'Auditorium Don Bosco. A partire dalle 21:00, sul palco si esibiranno Le Stelle del Musical con il concerto "Melodie da Oscar". La direzione artistica e musicale sarà affidata a Giuseppe Li Causi e Michael Toolan, mentre i performer musicali includono Andrea Di Bella, Evie Brettel, e Piero Zichittella, con la partecipazione del violoncellista Enzo Toscano. Il costo del biglietto è di 10 euro.

PETROSINO - Il 20 luglio, nell'ambito della manifestazione "Di Mare e di Vino", si terrà un evento dal titolo "Sabbia e sorrisi, divertimento tra spiaggia e palco", che inizierà alle 21:30 in Piazza Biscione. In programma anche un'animazione per i bambini con la partecipazione della Rina Russa alle 21:30 e a seguire un evento in Piazza Biscione per tutti.

PARTANNA - Il 19 e 20 luglio si celebra la tradizionale Sagra della Cipolla Rossa di Partanna, un evento che celebra i sapori autentici e la cultura della Valle del Belìce. La protagonista della festa è la Cipolla Rossa di Partanna, un’eccellenza locale dal gusto dolce e inconfondibile, che si può degustare in piatti tipici, ricette gourmet e street food. Accanto alle prelibatezze culinarie, il programma prevede musica dal vivo, spettacoli, arte e un'ampia esposizione di prodotti locali e artigianato. L’ingresso è gratuito.

SALEMI - Si conclude domenica 20 luglio il Palio delle Contrade - Salemiadi 2025 presso il Centro Sportivo San Giacomo. La manifestazione prevede una serie di sport, tra cui calcio a 5, paddle, beach volley, tennis, pallacanestro, corsa podistica e bike (gara ciclistica). Ogni contrada di Salemi parteciperà a questi eventi sportivi, cercando di portare in alto il nome della propria zona. Le contrade coinvolte sono Paese Nuovo, Cappuccini, San Ciro & Pusillesi, Ulmi e Felici, e Centro Storico & San Francesco. TRAPANI - Il 19 luglio si conclude a Trapani la 23ª edizione del Festival della Legalità “Omaggio a Paolo”, in memoria di Borsellino e della sua scorta. In programma un talk sui beni confiscati alla mafia, uno spettacolo teatrale tratto dal diario di Rita Atria e un concerto di chitarra classica. L'iniziativa è promossa da Alphaomega con il sostegno della Regione Siciliana.

ALCAMO - Il 19 e 20 luglio ad Alcamo si tiene la IX edizione del Festival della Pasta Fresca Siciliana. In Piazza Ciullo e nel centro storico stand aperti dalle 18:00, show cooking, masterclass di vini e musica dal vivo. Protagoniste le paste fresche tradizionali: busiate, caserecce, cous cous di pesce, paccheri e altre specialità locali. Presenti anche vini, birre artigianali, prodotti tipici e artigianato. Un weekend dedicato ai sapori e alla cultura del territorio.

TRISCINA - Il 19 luglio, presso il Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, andrà in scena la commedia brillante in due atti "Me soggira si voli fari zita", scritta da Calogero e Rosanna Maurici. Lo spettacolo, che inizierà alle 21:00, vedrà la partecipazione di un cast composto da Pina Nici, Nino Petrolò, Sabrina Muglia, e altri. I biglietti sono acquistabili online tramite LiveTicket.

Un weekend che, tra tradizioni culinarie, celebrazioni storiche, musica e arte, regalerà emozioni uniche a chiunque voglia scoprire la bellezza e la vivacità della provincia trapanese.

Anticipazioni dalla prossima settimana?

SALEMI - Il Salìber Fest 2025 si terrà dal 24 al 27 luglio a Salemi, nei luoghi simbolo del centro storico: Castello normanno-svevo, Chiostro di Sant’Agostino, Biblioteca Simone Corleo e Teatro del Carmine. Il tema di quest'edizione è "Corpo", esplorato attraverso letteratura, arte visiva, poesia, cinema e performance. Tra gli eventi principali: presentazioni di libri, letture dedicate a Goliarda Sapienza, Giuliana Saladino e Andrea Camilleri, e la mostra d'arte "CorpoVivo" al Castello. Novità del 2025 sono anche il cinema con il Sicilia Queer Film Festival e un talk su Pasolini. Il festival include il Premio Letterario Halyciae, laboratori per bambini, e uno spettacolo di chiusura, “Nel ventre” di Antonio Mocciola. Eventi gratuiti con prenotazione consigliata.