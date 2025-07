Odissea per il volo Trapani - Bologna: parte con 4 ore di ritardo

21/07/2025 16:05:00

Enorme ritardo ieri sera, domenica 20 luglio, per il volo Ryanair FR4302 in partenza da Trapani con destinazione Bologna. Il decollo, inizialmente previsto alle 19.40 dallo scalo “Vincenzo Florio”, è avvenuto solo alle 23.35, con atterraggio a Bologna all’1.12 di notte. Circa 4 ore di ritardo.

A segnalare il disservizio è la pagina Facebook Sicilia in Volo, che da anni monitora i collegamenti aerei da e per l’Isola.

Secondo quanto riportato, il ritardo sarebbe stato causato da un problema tecnico all’aeromobile. I passeggeri hanno viaggiato su un aereo sostitutivo.

In casi come questo, è bene ricordare che i passeggeri hanno diritto a una compensazione economica. Per ritardi superiori alle tre ore su voli comunitari di media distanza (come Trapani–Bologna), è prevista un’indennità di 250 euro, come stabilito dal Regolamento europeo 261/2004.