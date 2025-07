"Il Sert di Marsala funziona. Solo il metadone è somministrato un giorno a settimana"

21/07/2025 13:35:00

Dopo l’articolo di Tp24 sui disservizi del Sert di Marsala, arriva la replica del Capo Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Trapani, Gaetano Vivona, che afferma che il servizio funziona regolarmente, pur confermando la somministrazione del metadone solo una volta a settimana a causa della carenza di medici.

Questa le parole di Vivona: “Al Sert di Marsala è presente la dottoressa Di Stefano da quando, il 1° luglio, è andata in pensione la dottoressa Fici. Il servizio è regolarmente aperto. Vi è la presenza degli psicologi, degli assistenti sociali e anche del medico, per cinque giorni a settimana, con i rientri pomeridiani.

Soltanto il metadone viene somministrato una sola volta a settimana, come avviene in altri Sert, su appuntamento, a causa della cronica carenza di medici, alla quale si sta cercando di porre rimedio con appositi bandi di assunzione.

Il servizio è regolarmente aperto e funzionante: si continua a fare assistenza ai pazienti, accoglienza e supporto ai familiari; si continua a rilasciare le certificazioni per l’attestazione dello stato di tossicodipendenza, come avviene negli altri Sert, per cinque giorni alla settimana”.