Oggi Armani gira uno spot a Mazara

22/07/2025 14:11:00

Il centro storico di Mazara del Vallo ed in particolare la suggestiva Casbah si trasformano oggi in un set d’eccezione per uno shooting fotografico e riprese video del brand Emporio Armani che ha scelto Mazara del Vallo quale location per una delle sue prossime campagne pubblicitarie.

Una scelta già effettuata in passato anche da altri brand internazionali a testimonianza dell'attrattiva che genera Mazara del Vallo.

L'amministrazione comunale ha concesso alla produzione l'autorizzazione alle riprese e, con l'ordinanza dirigenziale di Pm n. 142/2025, regolamentato la viabilità nelle zone interessate allo shooting. In particolare fino alle 21 di oggi è istituito il divieto di movimento veicolare nelle seguenti vie e piazze del centro storico: Via Paolo Ferro, Via della Barca, Via Pilazza, Vicolo della Pietà, Via Sferracavallo, Via Bambino, Piazza San Francesco, Via San Francesco, Via Bagno, Piazzetta Bagno.