Gli eventi dell'estate a Calatafimi Segesta

22/07/2025 14:29:00

L’estate 2025 a Calatafimi Segesta prende ufficialmente il via specialmente con la *XXII Sagra del Maccherone, in programma l’1 e 2 agosto* , e si annuncia come una delle stagioni tra le più ricche e coinvolgenti degli ultimi anni. Il cuore pulsante della città si riempirà di profumi, musica e sorrisi, tra degustazioni del piatto tipico della tradizione e un programma culturale ampio, inclusivo e fortemente identitario.



Piazze vestite a festa, il Castello Eufemio valorizzato da una nuova illuminazione artistica notturna e un centro storico vivo e accogliente faranno da cornice a una manifestazione che è ormai un simbolo dell’estate calatafimese.



A curare l’articolato cartellone estivo l’assessore al turismo spettacolo e cultura Piera Prosa che ha voluto perseguire una visione chiara e condivisa con tutta l'amministrazione comunale, riuscendo a trovare risorse extra bilancio per finanziare le iniziative (sia con fondi Ars progetto Festivalando 25.000€ oltre ai fondi dei biglietti del Parco Archeologico di Segesta per la valorizzazione della città) , ma soprattutto coinvolgendo attivamente le associazioni locali, cuore pulsante della vita cittadina, per vivere un’estate in sinergia con la comunità.

«Le associazioni sono la nostra forza, il volto autentico di Calatafimi Segesta – dichiara Prosa – e costruire questo calendario è stato un lavoro di squadra. Insieme abbiamo dato forma a un’estate che racconta l'identità calatafimese, mettendo al centro il territorio, la cultura, le tradizioni e le persone». Un impegno condiviso anche dai consiglieri di maggioranza, dalla Giunta Municipale e dal sindaco Francesco Gruppuso che ne ha avallato le scelte e indirizzato il programma nonché dalla gestione del settore turistico ovvero il funzionario dott. Collura e la dott.ssa A. Agueli in prima linea nella gestione e coordinamento.

*Cultura, archeologia e grandi eventi*

Già il 27 luglio si entra nel vivo con il concerto del *Trio Morello* nella sala conferenze della Biblioteca Comunale, a cura degli Amici della Musica. Seguirà, in una cornice d’eccezione come il Tempio di Segesta, lo spettacolo teatrale “ *La figlia dei due mari”* di Mariza D’Anna, a ingresso gratuito.

Il 9 e 10 agosto sarà la volta di un nuovo format ovvero di *Scalinart* , evento immersivo che trasformerà l’intero borgo in un percorso sensoriale tra arte, musica e tradizioni. Il 12 agosto, al Belvedere F. Vivona, *l’Orchestra Provinciale Sheherazade* con decine di giovani talenti offrirà una serata di musica d’autore.

*Tradizione, spiritualità e partecipazione*

Non mancheranno gli appuntamenti più sentiti dalla comunità: il 27 luglio si celebra la *festa del Beato Arcangelo Placenza* al santuario di Giubino, mentre il 15 agosto, per la *festa della Madonna Assunta* , è prevista una commedia teatrale nel piazzale F. Vivona, tra devozione e spettacolo.

Grande attesa anche per le “ *Serate Siciliane* ” del 16 e 17 agosto, tra sagre, laboratori, passeggiate culturali, il Premio Emigranti, danze e uno spettacolare *evento equestre a pagamento.* da non perdere assolutamente.



Il 23 agosto, invece, Calatafimi ospiterà il *Sicilia in Festa Tour,* con cabaret e show musicali di livello regionale, mentre il 25 agosto spazio ai giovani con la vibrante energia del *KalataReggaeNight* degli amatissimi Shakalab.

Spazio anche per *Sport e giochi:* per tutte le età nei Ludi di Segesta.

Dal 18 luglio a fine agosto, tornei di volley, beach soccer e altre discipline animeranno le strade e il PalaSegesta, coinvolgendo atleti e appassionati. Tra gli eventi più attesi, anche la tradizionale *Caccia al Tesoro,* in programma l’8, 9 e 10 agosto, che trasformerà il centro storico in un grande gioco collettivo.



«Questo non è solo un programma estivo, è l’espressione di una città che crede in sé stessa, nelle sue radici e nel suo futuro - commenta il sindaco Francesco Gruppuso - poiché grazie al lavoro sinergico dell'amministrazione e dell' Assessore Prosa , con associazioni, enti e cittadini, Calatafimi Segesta si propone come modello di comunità viva e partecipata, sperando di offrire un’estate all’altezza delle aspettative, senza mai perdere il legame con la sua anima profonda".