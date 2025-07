23 Luglio: caldo killer, riforma della giustizia, caso Epstein, trattano Ucraina e Russia

23/07/2025 07:11:00

E' il 23 Luglio 2025. Ecco alcune delle principali notizie in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• In Salento, in un solo giorno, cinque persone sono morte a causa del caldo

• Il Senato ha approvato la riforma della giustizia, che prevede la separazione delle carriere e due consigli superiori della magistratura. Al varo definitivo mancano ancora due voti parlamentari e un eventuale referendum. Soddisfatto il ministro Nordio, dure proteste dall’opposizione



• La Casa Bianca ha aperto un’inchiesta sulla Federal Reserve per il palazzo che occupa a Washington. Sembra l’inizio di un nuovo capitolo del braccio di ferro fra Trump e Jerome Powell, il presidente della Fed

• Ghislaine Maxwell, che dice di sapere tutto dei rapporti tra il fu compagno Epstein e Trump, in proposito sarebbe disposta a testimoniare alla Camera Usa e al ministro della Giustizia, forse per ottenere la grazia

• A Istanbul domani riprenderanno le trattative tra Ucraina e Russia. Zelens’kyj però è alle prese con polemiche interne sulla lotta alla corruzione

• A Gaza i bombardamenti non si fermano e continuano le stragi di civili. Intanto il ministro Salvini ha ricevuto il premio Italia-Israele, suscitando aspre critiche

• L’europarlamentare Matteo Ricci è indagato per irregolarità negli affidi del comune di Pesaro quando ne era sindaco. Ricci è il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali

• A Milano la vicesindaca Anna Scavuzza ha assunto la delega all’Urbanistica in attesa della scelta definitiva dell’assessore che sostituirà il dimissionario Giancarlo Tancredi

• Unicredit ha rinunciato all’ops su Banco Bpm per le troppe incertezze legate all’applicazione del golden power

• JPMorgan sta valutando se offrire prestiti garantiti dalle criptovalute

• Telepass ha lanciato un modello senza canone: si paga solo quando lo si usa

• A Los Angeles Tesla ha aperto il suo primo diner: è un ristorante futuristico, coi robot per camerieri, dove di potrà mangiare e ricaricare la propria auto elettrica

• Ritardi a catena e raddoppio dei tempi di percorrenza si stanno verificando sulle tratte ferroviarie in Liguria, in particolare sulla linea Genova-Milano, dove i disagi sono causati, oltre che dai cantieri aperti, da un ponte che non è ancora transitabile

• La polizia di Ibiza ha negato di aver picchiato a morte Dj Godzi, che dice sarebbe morto per droga. Il padre dell’artista, un medico napoletano, insiste invece sulla tesi del pestaggio

• Papa Leone XIV ha lasciato Castel Gandolfo ed è tornato a Roma

• Il consiglio dei ministri ha approvato il piano carceri: escluso l’indulto, si prevedono nuovi edifici e la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena in comunità terapeutiche

• Ursula von der Leyen è in Giappone e domani si recherà in Cina

• A Bari una baby gang composta da bambini di 11-12 anni ha chiesto il pizzo a un gruppo di animatori che doveva esibirsi in un parco pubblico

• Un turista americano è stato accoltellato in provincia di Milano da due giovani stranieri che gli hanno strappato la collana d’oro

• Un nuovo esame del Dna sembra riaprire la pista sul mostro di Firenze che portava a un gruppo di sardi residenti in Toscana

• Agli Europei di calcio femminile le italiane sono state beffate dall’Inghilterra ai battute

• Al Tour de France Pogačar ha respinto gli attacchi in salita del rivale Vingegaard e ha conservato la maglia gialla

• Oltre a Sinner e Djokovic, anche Alcaraz diserterà il torneo di Toronto

• Alla Mostra del cinema di Venezia ci sarà anche, per la prima volta, Julia Roberts

• È morto Ozzy Obsbourne (76 anni), icona del rock e cantante dei Black Sabbath. Sono morti anche il tiktoker Thiago Elar (27), il calciatore gallese Joey Jones (70), il musicista britannico John Michael «Pali» Palmer (82), il calciatore Celeste Pin (64), l’investigatore di fenomeni paranormali Dan Rivera (54)



Titoli

Corriere della Sera: Giustizia, il sì al Senato e le proteste

la Repubblica: Separazione carriere / Anati tra le proteste

La Stampa: Gaza, la rabbia dell’Ue / “Basta stragi del cibo”

Il Sole 24 Ore: Dividendi, l’Europa corre (+10%)

Avvenire: Inaccettabile

Il Messaggero: Giustizia, la riforma va avanti

Il Giornale: Ok alla separazione delle carriere

Leggo: «Fine vita, la decisione è solo nostra»

Qn: Giustizia, primo sì alla riforma / Carriere separate e due Csm

Il Fatto: Salvini premio horror: / “Israele realtà pacifica”

Libero: Un indagato al giorno / Sinistra ostaggio dei pm

La Verità: Dopo Milano, le Marche: Pd alla sbarra

Il Mattino: Giustizia, la riforma avanza

il Quotidiano del Sud: Svolta sui pm, bluff sulle carceri

il manifesto: Magistratura / dipendente

Domani: Giustizia, passa la riforma peggiore / Dopo Sala indagato anche Ricci