Caldo estremo in Sicilia. Oggi il picco

23/07/2025 08:25:00

È il giorno più caldo, il giorno del picco dell'ondata di calore che sta colpendo la Sicilia.

Oggi, mercoledì 23 luglio, la Sicilia è al culmine dell’ondata di calore provocata dall’Anticiclone Africano, che sta facendo registrare temperature da record e sta alimentando decine di incendi in tutta l’Isola.

Già ieri le temperature sono state roventi, con 45 gradi raggiunti in alcune località. Secondo i dati del Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), ieri alle 14:28 a Paternò, nell’entroterra catanese, sono stati toccati 45,7 gradi, il picco più alto della giornata. Subito dopo Francofonte (Siracusa) con 44,5, Mineo con 44,2, Ramacca 43,8, e Caltagirone con 43,7.

Il record assoluto di 48,8°C, registrato nel 2021 a Floridia (SR), non è stato battuto – almeno per ora. Ma i meteorologi non escludono che si possa sfiorare o addirittura superare la soglia dei 49 gradi nei prossimi giorni, prima del previsto calo termico nel fine settimana.

Incendi: decine di roghi in tutta l’Isola

Complice il caldo estremo e il vento secco, gli incendi divampano ovunque. Particolarmente critica la situazione nel Palermitano, dove roghi si sono sviluppati da ieri nel Partinicese, lungo la statale 113, a Montelepre, Giardinello, Sagana e Monreale, fino alla periferia del capoluogo, in via Accursio Miraglia.

Altri focolai sono stati segnalati: 9 nel Catanese (Randazzo, Belpasso, Adrano, Caltagirone, Mascali, Mascalucia, Licodia Eubea). 3 nell’Agrigentino (Casteltermini, Burgio, Racalmuto). 4 nel Messinese. 3 nell’Ennese (Aidone, Piazza Armerina). 1 ciascuno a Ragusa e Siracusa

La Protezione Civile ha diramato oggi l’allerta rossa per rischio incendi in quasi tutta la Sicilia, ad eccezione di Trapani e Ragusa, dove l’allerta è arancione. A Palermo è stato assegnato il bollino rosso anche per le ondate di calore.

Quando finirà il caldo?

Secondo le previsioni, le temperature resteranno elevate fino a venerdì 25 luglio, con picchi ancora attesi nelle zone interne di Catania, Enna, Agrigento e Caltanissetta. Un primo ridimensionamento termico potrebbe arrivare tra sabato sera e domenica, con l’ingresso di correnti più fresche da ovest, che faranno scendere le massime su valori più tollerabili, anche se ancora sopra la media stagionale.

I consigli della Protezione Civile

Nel frattempo, la Protezione Civile raccomanda a tutti – in particolare ad anziani, bambini e soggetti fragili – di:

- Evitare di uscire nelle ore più calde (11-17)

- Bere molta acqua e mangiare leggero

- Non esporsi al sole diretto

- Non lasciare mai persone o animali in auto

- Limitare l’uso di macchinari o attrezzature che possano generare fiamme o scintille nelle aree a rischio incendi

L’invito è anche a non accendere fuochi, a non abbandonare rifiuti nei boschi e a segnalare tempestivamente ogni focolaio alle autorità competenti.