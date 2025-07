Paura a Misiliscemi. Tre incendi tra Guarrato e Marausa, famiglie evacuate

23/07/2025 23:32:00



Ancora fiamme, ancora paura nel comune di Misiliscemi. Questa sera tre incendi sono divampati a breve distanza di tempo nella zona di Guarrato e Marausa, alimentando il sospetto che dietro ci sia la mano di uno o più piromani.

Il rogo più preoccupante si è sviluppato nella frazione di Guarrato, nei pressi dell’ex cantina sociale. Le fiamme, partite da un terreno incolto, si sono rapidamente propagate fino a lambire un’abitazione avvicinandosi pericolosamente anche alle case circostanti.

La situazione è apparsa da subito critica: due famiglie, residenti nelle abitazioni più esposte, sono state evacuate a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nello spegnimento del fuoco.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude la pista dolosa. Anzi, una testimonianza raccolta sul posto avvalora proprio questa ipotesi. Un ragazzo del posto ha riferito di aver visto "una sorta di bengala o razzo di segnalazione tra le sterpaglie”. “Ho visto le fiamme partire da lì – racconta – e ho subito avvisato i Vigili del Fuoco”.

Oltre all’incendio di Guarrato, altri due focolai si sono registrati poco dopo nella zona di Marausa, sempre nel territorio di Misiliscemi, in punti diversi ma relativamente vicini tra loro. Tutti e tre i roghi si sono sviluppati nel giro di poco tempo, rafforzando il sospetto di una mano dolosa dietro l’attacco coordinato.